我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

福田台灣生活節 老牌「大同電鍋」成亮點

梁珮岑／綜合報導
大同公司處長卓建羽於深圳福田「創藝生活節」展示大同電鍋。(傅繼嫻／攝影)
大同公司處長卓建羽於深圳福田「創藝生活節」展示大同電鍋。(傅繼嫻／攝影)

日前，第八屆台灣創藝生活節在深圳福田盛大開幕，吸引了眾多市民的目光。活動共有150個台灣特色攤位展出，聚焦於美食聚落、特產市集、文創空間等多個方面，其中台灣百年品牌「大同」參展尤為引人注目。

大同公司處長卓建羽表示，這次深圳生活節的主題正好是「創藝生活」，而這幾年來，大同在創意跟藝術部分不斷創新，包含在文創藝術的部分跟很多IP結合；儘管目前大同在大陸市場實體布局方面較少著力，但此次活動為其提供了展示契機、正計畫擴展深圳市場。

據悉，大同首次參加台灣創藝生活節，而大同電鍋作為每個台灣家庭廚房的必備之物，卓建羽於活動現場不僅展示了經典的大同電鍋，還帶來了其他小家電料理示範教學，宛如一場大同電鍋「華南地區粉絲見面會」。

電鍋這一常見的廚房電器極具生活化氣息，它更是兩岸餐飲文化傳承的重要載體。早在1960年，大同電鍋即在台灣上市，見證台灣餐飲創新歷程，並深入台灣民眾日常生活，甚至被視為「傳家寶」，常常一代傳一代，使用3、40年亦不足為奇。

「我們近來在大陸市場一直在尋找品牌的生命力，包含到對市場能達到的影響。」卓建羽也提到，傳統經典版電鍋已積累一定流量，大同欲借此基礎，利用更多元素激發消費者喜好、提升用戶黏著度。

為此，大同積極貼近大陸消費者，以直播式客服為切入口，每年於直播間烹飪分享演示逾百道大同電鍋佳餚，累積流覽人數已破百萬。透過這些扎實的舉措，大同期望在做好內功、躬身入局的基礎上，借線上傳播突破空間界限，提升消費者體驗，進而擴展品牌的影響力。

如今，大同電鍋注入兩岸話題之中，其獨特的文化底蘊與實用價值，使其在兩岸交流互動中扮演了促進角色。除此之外，大同綜合訊電股份有限公司董事長陳澤義表示，只要跟家電有關的商品大同都將陸續推出，導入智慧聯網和AI技術也是發展趨勢。

AI

上一則

港喜迎大熊貓郵票12/12發售 主題裝飾供市民打卡

下一則

「破·地獄」上映20天 票房破億速度最快 創港影紀錄

延伸閱讀

往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復

往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復
中國城市數位經濟活力 滬、渝、京居前三

中國城市數位經濟活力 滬、渝、京居前三
小馬智行在美上市 成今年自駕領域最大IPO

小馬智行在美上市 成今年自駕領域最大IPO
廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍

廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22
胖東來創始人于東來。(取材自極目新聞)

胖東來下令：員工結婚禁索付彩禮 也不准靠父母買房買車

2024-11-21 01:16

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了