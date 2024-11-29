我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

27歲清華博士任上海交大博導 網友：簡歷令人望而生畏

中國新聞組／北京29日電
張林峰（左）獲清華大學畢業生「啟航獎」金獎。（取材自微信）
張林峰（左）獲清華大學畢業生「啟航獎」金獎。（取材自微信）

中國農業大學信息與電氣工程學院網站日前發布的一份學術報告信息顯示，今年6月在清華大學交叉信息研究院獲得博士學位的張林峰，現已擔任上海交通大學人工智能學院助理教授、博士生導師，而他今年只有27歲。相關報導隨即衝上熱搜，網友紛紛讚嘆：「這簡歷真是令人望而生畏，年輕有為啊」，「27歲當博導，我27歲還在糾結中午吃啥的......」。

據澎湃新聞報導，出生於1997年的張林峰研究方向為高效的人工智能（Efficient AI），包括大模型、圖像視頻生成模型、人工智能數據集的壓縮與加速等。

他在CCF-A等高水平學術會議與期刊上發表第一作者和通訊作者論文20餘篇，被引用2000餘次，擔任NeurIPS、ICLR、ICML、CVPR、ICCV等多個學術會議的審稿人，曾獲北京市優秀畢業生、清華大學優秀博士論文、微軟學者獎學金（亞洲共12名）、清華大學蔣南翔獎學金等榮譽表彰。

此前，清華大學交叉信息研究院今年7月就曾披露，該院2024屆博士畢業生張林峰放棄多家企業給出的豐厚薪資，選擇到上海交通大學人工智能學院任教，開展科研與教育工作。

張林峰。（取材自澎湃新聞／上海交通大學人工智能學院官網圖）
張林峰。（取材自澎湃新聞／上海交通大學人工智能學院官網圖）

清華大學交叉信息研究院介紹稱，張林峰的研究在一定程度上推動了人工智能領域中基礎研究的發展。例如，他在2019年提出自蒸餾算法，首次證明了知識蒸餾中的教師模型並非必需，推動了無教師知識蒸餾領域的發展。麻省理工學院教授韓松還在他的課程中專設列一小節介紹自蒸餾算法。

張林峰的研究成果同樣有著豐富的現實應用價值，他成功把知識蒸餾與模型壓縮推廣到了二維檢測、三維檢測、多視角圖像檢測、實例分割、圖像生成、視頻超分等多種應用任務中，並在實際業務中進行了部署應用，使得人工智能可以真正服務於人們的生活。

張林峰入職的上海交通大學人工智能學院，是舉全校之力組建的特區學院，吸引匯聚了人工智能及交叉領域的國內外頂尖師資，包括兩院院士2名，外籍院士1名，IEEE Fellow 14名，國家傑出青年基金獲得者、長江學者獎勵計畫等高層次人才66人次，「四青」人才110人次。全校有700餘位從事人工智能及相關領域研究的博士導師（含醫學院），覆蓋多個專業方向。

對於張林峰27歲就當博導，網友們紛紛讚嘆他「後生可畏」，「這個簡歷要是再配上腦機接口3D打印，想讓夢中情人什麼時候在身邊都可以」，也有人不解他「放棄高薪選擇任教是否值得？」。

人工智能 檢測 微軟

上一則

廣東1殯儀館竟拿燉鍋當骨灰甕 網上1個賣7.9元

下一則

遛娃神器面世？ 武漢小童騎機器狗逛商場 1隻售價40萬

延伸閱讀

擾人局勢扭轉？英研發「AI婆婆」糾纏詐騙電話聊整天

擾人局勢扭轉？英研發「AI婆婆」糾纏詐騙電話聊整天
港版GPT寫「黃仁勳傳」贈AI教父 感謝科大榮譽博士貢獻

港版GPT寫「黃仁勳傳」贈AI教父 感謝科大榮譽博士貢獻
Nvidia展示可修改並生成聲音的AI模型Fugatto

Nvidia展示可修改並生成聲音的AI模型Fugatto
南加150萬STEM獎學金開放申請 外加暑期實習機會

南加150萬STEM獎學金開放申請 外加暑期實習機會

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22
胖東來創始人于東來。(取材自極目新聞)

胖東來下令：員工結婚禁索付彩禮 也不准靠父母買房買車

2024-11-21 01:16

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了