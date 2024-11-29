27歲清華博士任上海交大博導 網友：簡歷令人望而生畏

張林峰（左）獲清華大學畢業生「啟航獎」金獎。（取材自微信）

中國農業大學信息與電氣工程學院網站日前發布的一份學術報告信息顯示，今年6月在清華大學交叉信息研究院獲得博士學位的張林峰，現已擔任上海交通大學人工智能 學院助理教授、博士生導師，而他今年只有27歲。相關報導隨即衝上熱搜，網友紛紛讚嘆：「這簡歷真是令人望而生畏，年輕有為啊」，「27歲當博導，我27歲還在糾結中午吃啥的......」。

據澎湃新聞報導，出生於1997年的張林峰研究方向為高效的人工智能（Efficient AI），包括大模型、圖像視頻生成模型、人工智能數據集的壓縮與加速等。

他在CCF-A等高水平學術會議與期刊上發表第一作者和通訊作者論文20餘篇，被引用2000餘次，擔任NeurIPS、ICLR、ICML、CVPR、ICCV等多個學術會議的審稿人，曾獲北京市優秀畢業生、清華大學優秀博士論文、微軟 學者獎學金（亞洲共12名）、清華大學蔣南翔獎學金等榮譽表彰。

此前，清華大學交叉信息研究院今年7月就曾披露，該院2024屆博士畢業生張林峰放棄多家企業給出的豐厚薪資，選擇到上海交通大學人工智能學院任教，開展科研與教育工作。

張林峰。（取材自澎湃新聞／上海交通大學人工智能學院官網圖）

清華大學交叉信息研究院介紹稱，張林峰的研究在一定程度上推動了人工智能領域中基礎研究的發展。例如，他在2019年提出自蒸餾算法，首次證明了知識蒸餾中的教師模型並非必需，推動了無教師知識蒸餾領域的發展。麻省理工學院教授韓松還在他的課程中專設列一小節介紹自蒸餾算法。

張林峰的研究成果同樣有著豐富的現實應用價值，他成功把知識蒸餾與模型壓縮推廣到了二維檢測 、三維檢測、多視角圖像檢測、實例分割、圖像生成、視頻超分等多種應用任務中，並在實際業務中進行了部署應用，使得人工智能可以真正服務於人們的生活。

張林峰入職的上海交通大學人工智能學院，是舉全校之力組建的特區學院，吸引匯聚了人工智能及交叉領域的國內外頂尖師資，包括兩院院士2名，外籍院士1名，IEEE Fellow 14名，國家傑出青年基金獲得者、長江學者獎勵計畫等高層次人才66人次，「四青」人才110人次。全校有700餘位從事人工智能及相關領域研究的博士導師（含醫學院），覆蓋多個專業方向。

對於張林峰27歲就當博導，網友們紛紛讚嘆他「後生可畏」，「這個簡歷要是再配上腦機接口3D打印，想讓夢中情人什麼時候在身邊都可以」，也有人不解他「放棄高薪選擇任教是否值得？」。