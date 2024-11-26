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搞歧視？昆明民宿限18-26歲入住 「不接受住別家」

記者賴錦宏／綜合報導
昆明是中國熱門旅遊目的地，卻傳出有民宿只限18歲至26歲客人入住，遭質疑年齡歧視。（中新社）
昆明是中國熱門旅遊目的地，卻傳出有民宿只限18歲至26歲客人入住，遭質疑年齡歧視。（中新社）

中國人才招聘市場有性別、年齡限制是公開祕密，如今連民宿也傳出有年齡歧視。雲南昆明一家民宿只限18歲至26歲客人入住，遭到中國網友質疑；店方解釋，限制是要符合民宿主要住客的氛圍，在引發關注後，現在放寬至供18歲至50歲旅客入住，不接受可選擇其他旅店。

上游新聞報導，近日有旅客反映，於某生活消費平台預訂昆明火車站附近的一家民宿時，入住前發現該民宿對入住客人年齡有嚴格限制。根據其的訂房政策，「不允許攜帶兒童入住，僅限18歲-26歲客人入住。」該遊客將截圖發到網上，引發網友熱議。

從截圖看到，這家民宿位於昆明市官渡區火車站附近，地處繁華鬧市。該遊客發帖稱，訂房的時候沒注意這些規定，結果到了現場才發現，工作人員要求看身分證，超過26歲竟然無法入住。網友感嘆：「我已滿28歲，訂民宿的時候，誰會看這些年齡限制呀！」

許多中國網友留言，批評民宿搞年齡歧視，認為限制不合理。

上游新聞記者以訂房者身分諮詢該民宿，一名工作人員回應表示：「我們確實在訂房平台上規定只允許18歲到26歲的客人入住，主要是考慮到整體居住環境和需求。」

該工作人員解釋，他們的房間裡大多是上下鋪的高低床，接待的多是年輕旅行者和短期逗留的客人，因此制定了相關政策以符合特定的住宿氛圍。「根據反饋意見，線下已對入住年齡做了調整，目前允許18歲到50歲之間的客人入住。」

工作人員還補充說，「如果不接受我們的入住政策，也可以選擇其他酒店。」

民宿 歧視

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