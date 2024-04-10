1晚15元旅館住3年…長沙外送小哥省時拚送更多單

外送小哥鄧程貴。(取材自瀟湘晨報)

長沙一名來自外地的外送小哥鄧程貴，為省錢，連續三年住15元（人民幣，下同，約2美元）一晚的旅館。每晚10時多，他都回到這間只比床大不了多少的房間。對於居住環境狹窄簡陋，他說，在這裡不用操心水電和清洗被單之類的事，就能利用多出的時間多送幾單外賣，存下更多錢，回老家做生意。

瀟湘晨報報導，31歲鄧程貴從益陽到長沙送外賣三年多，一直住在舒雅賓館15元一晚的房間，一張床占了房間大部分面積，床尾擺著紙巾、沐浴露等一些生活用品。

每天上午11時，鄧程貴醒來後，花5分鐘在公共區域洗澡後，就會穿上外套快速下樓，騎上電動車 送外賣。途中，他通常會買幾個包子，在等紅燈的間隙吃完。晚上10時多，他回到旅館房間，一天的奔忙結束。

2020年11月，朋友跟鄧程貴說到長沙外賣的薪水比較高。來到這邊後的第一件事是找住的地方。「我在網路上瀏覽訊息，看到這裡有15元一晚的房間。」盤算後選擇住在這裡。

「租房子的話，水電費要自己出，被子也要自己洗。」鄧程貴說，住在這裡就免去了這些麻煩，能有更多的時間跑外賣，從而攢下更多的錢，省心又省力。

「我一天大部分時間在外面，只有下班後的晚上住在這裡，所以我對住宿條件要求不高，只要滿足基本的睡眠就可以。」本以為第一晚會失眠 ，但他躺下時已是凌晨1時，睏意很快向鄧程貴襲來，他倒頭就睡著。

房東 姚冬梅在此經營賓館生意已有17年。她說，15元是剛開業時的價格，現在還有幾間房間沒有漲價，還是15元一晚。 「小鄧話不多，人比較內向，也很老實。」起初，她也沒想到這名小伙會在這裡住這麼久。

「他跟我兒子差不多大，每天起床洗漱後就送外賣去了，晚上回來時我已經睡了，偶爾白天會回來休息一下，我們碰面的時間並不多。」即便如此，每次見面時，兩人都會打招呼。熟悉之後，姚冬梅盡可能地為鄧程貴提供幫助：在他感冒時給他送去熱水，在他的腳崴（踝關節扭傷）後，把他從樓梯間扶到床邊，還囑咐鄧程貴「好好休息」。

剛接觸外賣這行時，鄧程貴的作息不算規律，早上7點多醒來後送外賣，三餐不規律，感到餓了就隨便找個地方吃點飯，凌晨1時之後才能休息。剛開始，他一天只能賺60塊錢，因此還沮喪地跟房東抱怨過。

之後，鄧程貴對這份工作愈來愈得心應手，最多的一天他跑到60單，賺了400多塊。 「現在我的作息時間變得規律了。三餐也相對規律了些。」選了眾包模式的鄧程貴有時甚至在多個平台上都會接單，往往上一單尚未結束，下一單就來了。如今，鄧程貴日均能有200多元的收入。