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空服員歧視說普通話乘客？被爆譏諷逾2小時 國泰航空道歉

中國新聞組／北京23日電
國泰航空被爆歧視風波。(路透)
國泰航空被爆歧視風波。(路透)

有民眾近日發帖舉報國泰航空歧視非英語乘客，航班上的空服員被指譏諷嘲弄說普通話的特定乘客兩個多小時，引爆怒氣、登上微博熱搜。國泰航空發布聲明緊急致歉，並表示將嚴肅調查處理。對此，有網友說，「據說國泰是出了名崇洋媚外，果然不是空穴來風啊」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，舉報人稱，他在2023年5月21日搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港，恰好坐在最後一排乘務員準備餐食及休息之處。

舉報人描述，國泰航空空乘人員在飛機飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客：“If you cannot speak blanket, you cannot have it”（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配有毛毯）、“Carpet is on the floor” （地毯是在地上）。

網友發佈在社交平台的帖文 （取材觀察者網）
網友發佈在社交平台的帖文 （取材觀察者網）

舉報人稱，「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞，想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯，結果反被取笑。」

據報導，位於舉報人前排的乘客在嘗試用英文詢問空乘如何填寫入境卡時，同樣得到空服員無比不耐煩的回答。

5月22日晚，國泰航空發布聲明表示，已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。

事件引發議論，有網友表示，「本來他們就是這樣。去年第一次國泰飛美國，一說普通話就區別對待不友好，臉色都變了。微信國泰小程序投訴完全不接待，你搜搜小紅書就知道很多人都投訴國泰對普通話乘客很不友好。」

也有人跟進說：「早就有這種情況，2015年我就親經歷過。就是對講英語的有說有笑，不時噓寒問暖，而對不講英語的乘客基本上不理睬。包括乘務員中會講漢語的個別人也是如此。當時是從北京到香港，我觀察了一路，這是骨子裡的。香港回歸這麼長時間了，我們有些方面失誤要趕快糾正。」

還有網友說：「這個航空公司是香港的嗎，難怪，港獨懂事長，絕對是，搞他」 、「國泰空姐都是港獨」。

國泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways）創辦於1946年，總部設在香港大嶼山，是香港第一所提供民航服務的亞洲航空公司。國泰航空以香港國際機場作為樞紐，旗下的子公司包括國泰港龍航空及華民航空。

有民眾發帖舉報國泰航空歧視非英語乘客，國泰航空發布聲明緊急致歉，並表示將嚴肅調查...
有民眾發帖舉報國泰航空歧視非英語乘客，國泰航空發布聲明緊急致歉，並表示將嚴肅調查處理。（取材自微博）

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