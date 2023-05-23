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難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

記者陳政錄／即時報導
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

空服員歧視不會說英語乘客事件持續發酵，為平息中國網友怒火，國泰航空23日晚間在官方微博第三度發布道歉聲明，表示對三位涉事的空服員予以解聘。國泰航空行政總裁林紹波指出，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

➤➤➤國泰航空被指歧視中國乘客 中媒狂轟

近日，一名中國網友在社交平台上，分享5月21日國泰航班CX987上的經歷，空服員嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯），還調笑稱if you cannot say blanket in English, you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及carpet is on the floor（地毯在地上）等，並不斷用英語及粵語抱怨，歧視不會說英語的旅客。

有中國乘客22日在社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文...
有中國乘客22日在社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文。(圖截取自小紅書)

事件發酵後，儘管國泰航空22日晚、23日中午左右兩度發文道歉，強調高度重視，展開內部調查，承諾三日內公布處理結果，但仍有許多中國網友抨擊，國泰航空這種行為已經不是第一次發生，紛紛在其官方微博下留言分享自身不愉快的經歷，連中國官媒人民日報旗下公眾號「俠客島」也發文，痛斥事件令人震驚，並指國泰航空的母公司有英資背景，企業似乎保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起大陸人的乖戾情緒和莫名優越感。

俠客島文章還說，香港的發展離不開大陸支持，陸客是香港服務業的「衣食父母」之一等，點名應該重拳整頓，不能只是每次道歉。

➤➤➤空服員歧視說普通話乘客？被爆譏諷逾2小時 國泰航空道歉

因此，為平息民眾怒火，國泰航空23日晚間，第三度發出道歉聲明，內容稱，作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

國泰航空表示，目前，已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。林紹波說，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持零容忍的態度，絕不姑息。

另外，為避免再次發生，國泰航空稱，林紹波將領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視該公司的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

國泰航空面臨嚴重公關危機，還遭到中國官媒點名批評。(本報資料照片)
國泰航空面臨嚴重公關危機，還遭到中國官媒點名批評。(本報資料照片)

香港 歧視 微博

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