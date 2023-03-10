他用盆吃10袋泡麵暴紅 獲高薪邀約 「澆完家裡18畝地再說」

農民工馬文東在火車上用盆吃10袋泡麵暴紅。（視頻截圖）

農民工馬文東在火車上用大盆泡10袋方便麵吃，視頻被上傳網路後暴紅，有網紅表示要開2萬元人民幣工資邀請他一起「吃好的喝好的」。馬文東表示，他從小胃口就好，平時一頓就吃10袋泡麵，如果幹活還要再加5袋；至於2萬元邀約，「家裡有18畝地，地還沒澆完，澆完地後再做打算」。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，在從浙江餘姚開往河南 商丘的火車上，一位穿著樸素的農民工正用筷子攪拌著泡麵，他用不銹鋼大盆裝著麵，引來不少同行人圍觀。他一邊攪拌滿盆的泡麵，一邊與人熱情交談，「10袋泡麵，這是我的一頓飯。」並自我介紹是河南濮陽人，如果幹活，可以吃得更多，10袋泡麵根本不夠。

常年在外打工，曾與馬文東幹活的工友表示，十多年前馬文東一頓飯就可以吃10個饅頭。

報導指出，這位農民工名叫馬文東，近兩年他也在社交帳號上，分享了幾十條做飯視頻，向網友介紹自己一頓飯要吃十幾個饅頭或是6袋水餃，抑或是2斤麵條外加幾個雞蛋 的趣事。「我從小胃口就好，那個不銹鋼盆就是我的碗，走哪都帶著。」43歲的馬文東說，他早飯吃7籠包子（每籠9個），另外還喝了5碗稀飯。

「農民工大哥火車上用盆狂炫10袋泡麵」的視頻火了之後，有一位擁有百萬粉絲的瀋陽網紅曾專門發視頻全網尋找馬文東。據報導，網紅表示，從馬文東身上看到了自己當年打工的影子，「我是16歲棄學，18歲打工，當時一天吃兩頓飯，有時半夜都會餓醒，就去廚房偷拿點油和鹽煮水喝，這位大哥吃10袋方便麵，我絕對相信，我想找到這位大哥，讓他跟我吃好的，喝好的」，「我願意一個月給他2萬元。」