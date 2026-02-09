我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

中東主權基金看好 擬赴香港設亞洲辦公室

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖:shutterstock)

香港金融發展局（HKIFC）董一岳表示，中東主權基金正計畫在港設立亞洲區辦公室，反映國際資金正加速回流香港市場，並重新增持中國資產。行政總監董一岳指出，歐洲資金回流速度顯著，北美投資者在港股二級市場交投亦回升，成熟市場對香港的投資熱情逐步恢復。

大公報報導，董一岳稱，香港作為細小外向型經濟體，需充分發揮獨特優勢，成為中外資本及市場的橋梁。去年港股全年平均每日成交額達2498億港元，年升90%；新股IPO集資額全球排名第一，總額2858億港元，年升超過2倍，顯示國際投資者對香港資本市場仍具高度興趣。

董一岳同時指出，亞洲及中東市場潛力大，香港將繼續吸引海外企業來港上市，並研究提供長年期債券產品，以吸引保險及養老金等耐心資本，完善本地債券市場深度與流動性。

他表示，金發局將透過市場推廣、交流及互聯互通機制優化，進一步鞏固香港作為國際金融中心及中外資本「超級聯繫人」的地位。首站出訪將選在印尼，聚焦伊斯蘭金融及區域合作，並持續與歐美及中東投資方保持緊密對接。

香港 債券 保險

