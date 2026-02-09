我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

78歲黎智英被判20年「不因健康狀況減刑」 人權團體批：等同死刑

編譯盧思綸／即時報導
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。(路透)
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。(路透)

香港媒體大亨黎智英1月遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑，且表明不傾向因其健康狀況予以減刑。國際人權團體形容，此舉對78歲健康狀況不佳的黎智英而言「等同死刑」。外界也關注案件恐加劇北京與英美的外交緊張，更考驗西方極力維持對中穩定之際，仍否願意施壓要求釋放英國籍黎智英。

美聯社報導，香港法官杜麗冰表示，黎智英此案判刑中有18年須與其先前詐欺案的5年9個月刑期連續執行，等同兩案刑期不得重疊；且需至90多歲後期才符合假釋資格。全案仍可上訴，但黎智英被問及上訴可能時，僅回「無可奉告」。

衛報引述香港法院表示，不傾向因黎智英的健康狀況而給予任何刑期減免。根據律師說法，黎智英患有心悸、高血壓和糖尿病等問題。

美聯社描述，鑑於其年齡，即便未被判最高刑度的終身監禁，這段刑期仍可能使他終其一生都在獄中度過。國際組織人權觀察譴責，對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，實際上「等同判處死刑，殘酷且極不公正」。

這項裁決可能升高北京與外國政府的緊張關係。

彭博資訊報導，美國總統川普先前曾就黎智英案向北京求情，而川普預計4月出訪北京。英國首相施凱爾1月訪中也曾聲援黎智英，加拿大總理卡尼亦曾呼籲釋放黎智英。

CNN描述，黎智英當日身穿白色外套、看起來明顯消瘦，聽到刑期後僅微微一笑。他開庭前雙手合十向旁聽席致意，並轉身望向同樣等待宣判的6名蘋果日報前同事。這6人分別被判6年多至10年不等刑期。

這起案件被視為對香港媒體的一大打擊，無國界記者組織批評，香港的新聞自由在今日落下帷幕、徹底崩潰。

