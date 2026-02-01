91歲老闆退休 香港元朗58年「國記粥店」結業 熟客唏噓

我的頻道

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港再有老字號粥店結業。早於1968年創立的「國記粥店」屹立元朗逾半世紀，1月31日最後營業，不少熟客特意光顧並與老闆拍照留念。91歲的老闆鄭先生表示，年紀老邁是時候光榮退休，同時不願子女辛苦接手，因此作出結業的決定。

香港01報導，有熟客自小光顧感到十分唏噓及惋惜，認為老闆熬製的粥品與別不同，帶有些許瑤柱的味道，並感謝國記多年來為街坊的付出。「平時覺得平平無奇的東西，覺得沒什麼，只有失去之後才會去珍惜。」

老字號「國記粥店」早於1968年創立，為元朗區首間非大排檔式的粥店，惟近日突然在網上宣布月底結業，店外更掛上「國記光榮退休多謝坊支持58年」的紅色橫額，不少街坊感到不捨，特意光顧留念。

至1月31日下午約5時15分，國記正式拉閘告別街坊，結束長達58年的歷史。有零星熟客及街坊不願離開，在店外與老闆打招呼及拍照留念。

老闆鄭伯伯今年91歲，經營粥店近60年，他解釋結業的主因是自身年紀老邁，認為是時候光榮退休，也不希望子女接手加入辛勞的餐飲業。做飲食業辛苦，日日朝早3點幾開始做，做十幾個鐘，年輕人有讀書，不必這麼辛苦，可以做自己歡喜的職業或生意。

鄭伯伯憶述開店經歷指，「初時經營好辛苦，無生意，托賴後來做得成功，街坊認為我們的粥品快靚正」，從此逐漸吸引愈來愈多人幫襯。

經營數十載，結業會否感到不捨？鄭伯伯稱，「沒有捨不捨得，客人反而捨不得」。在旁的鄭夫人笑言，「他今日同街坊拍照都拍了整天」。

退休 香港

