坐私人航艙、升級套房…港駐天津主任自爆受奢華款待 葉劉促查

香港新聞組／香港21日電
港府駐天津處主任鄭震生在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室。（取材自Threads）
港府駐天津聯絡處主任鄭震生早前在社交平台公開大曬受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港澳門；他近日又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，並指感到開心，貼文引起網民熱烈討論。

香港01報導，曾在政府任職多年的行會召集人葉劉淑儀表示，公務員接受利益前須獲得許可，強調如果事件屬實，所屬部門應該要調查。據了解，鄭震生是首席貿易主任職系。

鄭震生早前在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。

鄭震生近日又在Threads分享，入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，並指感到「甚是開心」。貼文附上他在房間拍片分享房內設施，以及酒店地區總經理的信件，以「Mr. Cheng（鄭先生）」稱呼，指很榮幸鄭入住酒店。

「廉潔守正」是公務員守則的重中之重，根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。《守則》提到公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利，不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。

葉劉淑儀表示，根據《防止賄賂條例》，收受利益接受航程有規例規管，「請你坐私人飛機、遊艇呀、坐船呀，是利益，應該有許可才可以接受」，如果事件屬實，公務員違反《防止賄賂條例》，「我覺得應該要調查」。

被問到如果以朋友款待作解釋，又是否合法，葉劉淑儀表示，要在非常具體情況下收受利益，才能合法，例如禮物不能超出某價值，「或者特別日子，生日等，你好親密朋友送，不是隨便一個朋友請你坐飛機、坐遊艇就可以隨便接受」。

