李小龍家族佐敦彌敦道故居原址 恒豐中心籌建紀念牌

李小龍家族曾居住於彌敦道218號Katherine Building，即現今的恒豐中心，恒豐中心與李小龍會合作，將在恒豐中心內興建李小龍家族故居紀念牌，紀念牌將在稍後落成。(中通社)

佐敦彌敦道一帶的恒豐中心，昔日曾是國際武打巨星 李小龍 的家族故居；為紀念這段重要歷史，恒豐企業與李小龍會昨日宣布，將在恒豐中心內興建一座「李小龍家族故居紀念牌」，並展示大量珍貴圖片與多語言介紹，讓市民及旅客重新認識這位世界級武術名人的成長軌跡。

明報報導，李小龍會會長黃耀強表示，紀念牌預計需兩至三年完成，現時已在商場一樓設置臨時版本，日後正式落成後將加入二維碼導覽，方便不同語言的訪客了解李家歷史。他指出，整個項目由恒豐企業全額資助，期望政府未來能投入更多資源，支持具文化價值、並有助推動香港 旅遊的相關項目。

報導指出，位於彌敦道218號的舊居，是李小龍人生中居住最久的地方。家族從日治時期至1970年代初一直在此生活，他本人於1959年前往美國留學，期間多次回到舊居短住。昔日的「Katherine Building」現已改建為恒豐中心及恒豐酒店，但在李小龍家族與武術迷心目中，此處仍承載深刻記憶。

李小龍胞弟李振輝、亦是李小龍會名譽主席，昨日親身到場見證臨時紀念牌揭幕。他表示，自1969年赴美讀書後便未再回到舊址，昨日再次踏入恒豐酒店，即湧現「心頭一暖」的熟悉感。他在活動上分享多段童年回憶，包括哥哥飼養猴子的趣事。他笑言，當年因阻止猴子攻擊親戚的寵物 雀鳥，他被咬傷並縫了13針，回想起來仍歷歷在目。

活動於恒豐酒店宴會廳舉行，李振輝指該位置正是昔日李家故居的陽台所在。被問到會否將場地復原成故居模樣，恒豐企業董事李建楠回應，正研究在未來舉辦更多紀念活動，以延續李家與該處的歷史連結。

李小龍會近年亦推動其他與李小龍文化相關的項目。黃耀強透露，由 香港電影發展基金 支持的「李小龍事蹟徑」第一期正進行修復，冀兩個月內完成。他又指，恒豐酒店有望成為事蹟徑第二期的起點，但由於需要與業主及多方持份者協調，加上資源有限，仍需時間研究及尋求政府資助。