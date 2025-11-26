我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

李小龍家族佐敦彌敦道故居原址 恒豐中心籌建紀念牌

香港新聞組╱香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李小龍家族曾居住於彌敦道218號Katherine Building，即現今的恒豐中心，恒豐中心與李小龍會合作，將在恒豐中心內興建李小龍家族故居紀念牌，紀念牌將在稍後落成。(中通社)
李小龍家族曾居住於彌敦道218號Katherine Building，即現今的恒豐中心，恒豐中心與李小龍會合作，將在恒豐中心內興建李小龍家族故居紀念牌，紀念牌將在稍後落成。(中通社)

佐敦彌敦道一帶的恒豐中心，昔日曾是國際武打巨星 李小龍的家族故居；為紀念這段重要歷史，恒豐企業與李小龍會昨日宣布，將在恒豐中心內興建一座「李小龍家族故居紀念牌」，並展示大量珍貴圖片與多語言介紹，讓市民及旅客重新認識這位世界級武術名人的成長軌跡。

明報報導，李小龍會會長黃耀強表示，紀念牌預計需兩至三年完成，現時已在商場一樓設置臨時版本，日後正式落成後將加入二維碼導覽，方便不同語言的訪客了解李家歷史。他指出，整個項目由恒豐企業全額資助，期望政府未來能投入更多資源，支持具文化價值、並有助推動香港旅遊的相關項目。

報導指出，位於彌敦道218號的舊居，是李小龍人生中居住最久的地方。家族從日治時期至1970年代初一直在此生活，他本人於1959年前往美國留學，期間多次回到舊居短住。昔日的「Katherine Building」現已改建為恒豐中心及恒豐酒店，但在李小龍家族與武術迷心目中，此處仍承載深刻記憶。

李小龍胞弟李振輝、亦是李小龍會名譽主席，昨日親身到場見證臨時紀念牌揭幕。他表示，自1969年赴美讀書後便未再回到舊址，昨日再次踏入恒豐酒店，即湧現「心頭一暖」的熟悉感。他在活動上分享多段童年回憶，包括哥哥飼養猴子的趣事。他笑言，當年因阻止猴子攻擊親戚的寵物雀鳥，他被咬傷並縫了13針，回想起來仍歷歷在目。

活動於恒豐酒店宴會廳舉行，李振輝指該位置正是昔日李家故居的陽台所在。被問到會否將場地復原成故居模樣，恒豐企業董事李建楠回應，正研究在未來舉辦更多紀念活動，以延續李家與該處的歷史連結。

李小龍會近年亦推動其他與李小龍文化相關的項目。黃耀強透露，由 香港電影發展基金 支持的「李小龍事蹟徑」第一期正進行修復，冀兩個月內完成。他又指，恒豐酒店有望成為事蹟徑第二期的起點，但由於需要與業主及多方持份者協調，加上資源有限，仍需時間研究及尋求政府資助。

李小龍 香港 寵物

上一則

歐洲多國爆發禽流感 香港暫停進口有關地區禽肉

下一則

偷稅被罰1330萬 「柏公子」換號復出 粉絲23萬IP在美國

延伸閱讀

新「葉問」將加入「李小龍」？ 甄子丹：在他面前自己只是小學生

新「葉問」將加入「李小龍」？ 甄子丹：在他面前自己只是小學生
故居與教堂之間

故居與教堂之間
年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬

年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬
三毛永遠都在：從黃桷埡到丹娜麗芙

三毛永遠都在：從黃桷埡到丹娜麗芙

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境