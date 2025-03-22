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港鼓勵富戶向上流 多招加快公屋流轉 前議員批做法愚蠢

香港新聞組／香港22日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府為減赤「無孔不入」，繼醫管局後，房委會亦藉「鼓勵富戶向上流」為由，通過大幅收緊公屋「富戶」政策，由現時最多交雙倍租金，增至2.5至4.5倍，「超級富戶」的門檻則由入息超額5倍，下調至連續4年超額4倍並須遷出。相關措施料帶來15.3億元（港幣，下同，約 1.9億美元）收入，但房委會否認為增加港府收入而收緊政策。有前區議員形容港府做法愚蠢，不應在經濟差時收緊民生政策。

自由亞洲電台報導，現時公屋「富戶」約4.2萬，房委會資助房屋小組委員會21日開會，審議收緊公屋「富戶」政策，建議入息超額由「三級制」改為「四級制」。入息超額2倍而不足3倍，由現時交1.5倍租增至2.5倍，增幅約67%；而入息超額3倍至不高於5倍，將分拆兩類，由現時交2倍租，增至3.5倍或4.5倍；富戶遷出門檻亦將「加辣」，即使入息超額不足5倍，但連續兩次申報，入息超額4倍的富戶，未來亦須遷出，大約有1200戶屬「高危」。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，暫不降低要求富戶遷出的水平，主要考慮最近有關「簡樸房」的規定，措施或令市場上細小單位減少，加上外來專才有住屋需求，現時並不適合降低富戶遷出水平，增加私人市場租屋需求。

黃碧如強調目的絕非為增加港府收入，又指約4萬戶受影響，數目少，當中3.5萬戶需繳交2.5倍租金，約4200戶繳交3.5倍租金，約200戶則繳交4.5倍租金，為港府每年增加收入約15.3億元。

房委會同時推出鼓勵富戶上流措施，遷出富戶可保留綠表資格4年，加上超出入息限額4倍而不多於5倍的富戶，在兩個申報周期，即4年後仍維持現狀才需遷出。黃碧如認為富戶有8年時間考慮是否購買資助房屋，措施在今年10月實施後，估計最快要遷出的富戶將在2029年10月出現。

前區議員李文浩批評，港府做法愚蠢，不應在經濟差時收緊民生政策，政策所帶來收入亦無法令港府做到收支平衡。

港府 租金

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