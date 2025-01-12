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香港雞公嶺野火逾15小時未止 火線一度達500公尺

記者陳宥菘／即時報導
香港新界元朗區八鄉雞公嶺11日下午5點多驚傳野火，火勢逾15小時，截至12日上午仍未救熄。(取材自微博)
香港新界元朗區八鄉雞公嶺11日下午5點多驚傳野火，火勢逾15小時，截至12日上午仍未救熄。(取材自微博)

美國洛杉磯野火持續的此刻，香港新界元朗區八鄉雞公嶺11日下午5時多也驚傳發生野火，更有2名登山客一度受困。野火焚燒逾15小時仍未救熄，12日凌晨，一度分出兩條長達200、500公尺的火線，更逼近附近一個流浪貓狗收容所。截至早上7點左右，野火仍有一條長約80公尺的火線，救火行動持續進行中。

香港消防處表示，雞公嶺火勢約在10時半後受控制。不過，當地野火產生大量白色濃煙、焚燒的味道飄入附近住戶家中，灰燼飛到屋內，沾染衣物、床鋪。

綜合港媒報導，元朗野火從11日下午5時多發生，火線長達80公尺，其後再分為兩條火線，至12日凌晨，兩條火線分別長200公尺及500公尺。所幸至12日上午已有1條火線撲熄，剩下長約80公尺的火線。除了消防隊外，港府也出動政府飛行服務隊（GFS）從空中擲水彈灌救。

根據社交平台X上的消息，香港雞公嶺距離深圳市福田口岸行車距離約16公里，深圳市內部分區域肉眼可觀察到雞公嶺的野火。

野火期間，有人員一度受困。11日晚間約6時27分，27歲黃姓男子與34歲周姓女子報案，指爬山期間被大風和濃煙圍困。港府飛行服務隊隨後派出直升機將2人吊起，送回飛行服務隊位於赤鱲角的基地。

香港動物組織「大樹下善待動物庇護站」的流浪貓狗收容所在野火處附近，當中共收容約170隻貓狗。野火發生後，該組織臉書專頁發文稱，「火勢越來越接狗場，消防已噴水中，要保佑狗場及狗狗平安」。隨後專頁再更新情況，指庇護站後山野火於凌晨5時多撲滅，收容貓狗安全。

香港 港府 庇護

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