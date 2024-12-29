深鐵13號線開通 港人搶搭 沿線商圈推多重優惠吸港客

深圳地鐵13號線12月28日開通，港人搶搭。（中通社）

昨日上午10時18分，承載著深港兩地市民期盼的深圳地鐵 13號線首通段首班車從深圳灣口岸站發出，開往高新中站，標誌著13號線南段正式開通初期運營。

文匯報報導，為了緊抓港人北上消費熱潮，13號線沿線商圈推出多重港客優惠活動，亦有餐廳正緊鑼密鼓地為新店開業做準備。

13號線是深圳市中西部南北走向的骨幹通道，南連香港 ，北接東莞，串聯起南山、寶安、光明等重要區域。按規畫，13號線先期開通深圳灣口岸站至高新中站（即南段），線路長約6.36公里，共設車站7個，現有換乘站4個。

昨日早上9時許，地鐵13號線深圳灣口岸站C口外已是人頭攢動，不少地鐵迷和市民排起長隊，高舉手機和相機，將鏡頭對準地鐵口，準備記錄下深圳灣口岸通地鐵的這一歷史時刻。鳳溪廖萬石堂中學學生傅奕恆是一位「地鐵迷」，為了搭乘13號線首班車，他和朋友們早早從深圳灣口岸過關，在車站出入口等候。「好期待13號線的開通，今天終於坐上了首班車，真的太興奮、太開心了。」

多名港人表示，13號線從深圳灣口岸開出，2站即達後海站商圈，到深圳灣萬象城、海岸城購物中心購物遊玩超方便，去保利劇院看表演亦可從E口出站直達。「以前到海岸城吃飯都是搭的士，現在兩站地鐵就能直達，太方便了。」

香港市民Christy和朋友昨日專程經深圳灣口岸北上，體驗地鐵新線之餘，也為之後出行提前探路，「等這裡通地鐵實在是等得太久了，現在終於能像福田口岸那樣方便，之後到南山玩的機會就更多啦。」Christy還說，13號線由港鐵運營，第一次乘坐感到很親切，服務很好很貼心，深圳灣口岸站內的打卡點儀式感很強。