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2500隻熊貓雕塑戴聖誕帽 深台遊客朝聖湧中山公園

香港新聞組／香港26日電
近期風靡香港的「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕，塑25日現身上環的中山紀念公園，神態各異的大熊貓雕塑為市民與遊客帶來濃濃節日氛圍。（中新社）
近期風靡香港的「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕，塑25日現身上環的中山紀念公園，神態各異的大熊貓雕塑為市民與遊客帶來濃濃節日氛圍。（中新社）

今年聖誕節，香港「無處不熊貓」。全港最大型的熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」25日及26日迎來「四圍走」的最後一站--中山紀念公園。2500隻大熊貓雕塑紛紛戴上聖誕帽以不同姿態與市民歡度聖誕。大批市民及旅客前來打卡，反應熱烈。

文匯報報導，有旅客興奮表示現場如「走進熊貓窩」，又有市民表示會將照片用作手機「壁紙」；更有深圳、台灣旅客特意訪港，與大熊貓雕塑見面。

據報導，市民張女士表示，熊貓雕塑俏皮又可愛，是一個絕佳的打卡點，坦言「大熊貓去到邊，我都會抽時間去打卡。」她認為，早前大熊貓「盈盈」誕下的龍鳳胎已有4個月，海洋公園在農曆新年後有機會讓牠們見公眾。

報導指出，市民陳小姐表示，見到熊貓公仔忍不住拿出手機並以不同角度影相。她表示，這種大型展覽十分難得，會選擇一張漂亮的熊貓照作手機「壁紙」。她說，希望設立更多熊貓打卡點，「好似同熊貓一齊去旅行」，期待能有相關文創產品，不僅可以滿足熊貓愛好者的集郵癖。

熊貓萌態不單吸引市民，也吸引旅客遠道而來，來自深圳的旅客譚女士表示，女兒是熊貓粉絲，早前在社交平台小紅書得知香港舉辦熊貓主題的展覽，專門來港打卡，見到大大小小的熊貓，「感覺像走進了熊貓窩」。

報導說，來自台灣地區的葉小姐更專程買機票來港，她表示早前在網上得知香港舉行熊貓展覽，「第一時間趕緊買好機票，衝到這裡來拍照。」

此外，主辦方亦將於28日晚上8時15分，在西九文化區舉行全港首場「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演。該匯演將以無人機及煙火搭配的形式，於空中繪出不同形態的大熊貓以及富有香港特色的圖案。

近期風靡香港的「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕，塑25日現身...
近期風靡香港的「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕，塑25日現身上環的中山紀念公園，神態各異的大熊貓雕塑為市民與遊客帶來濃濃節日氛圍。（中新社）

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