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澳門酒店房價超疫前 聖誕新年入住率料9成 賭業料旺

香港新聞組／香港23日電
澳門博彩及旅遊業界預料，在聖誕及元旦新年檔期當地酒店入住率可達九成。圖為澳門美高梅酒店聖誕裝飾，吸引大批遊客到場。（中新社）
澳門博彩及旅遊業界預料，在聖誕及元旦新年檔期當地酒店入住率可達九成。圖為澳門美高梅酒店聖誕裝飾，吸引大批遊客到場。（中新社）

即將到來的聖誕及元旦新年檔期，澳門博彩及旅遊業界舉辦眾多活動，不只如過往吸引港客及海外客，更吸納不少內地客，可望迎來不俗的業績，業界預料酒店入住率可達九成。賭收方面，在早前有些月分已超過2019年同期的基礎上，料此旺季也會表現不俗。

明報報導，澳門統計暨普查局數據顯示，截至今年10月份當地酒店房間達4.4萬間，較去年同月減少2000間或4.34%。在今年聖誕、新年檔期房間爆滿的賭場酒店數目相對較多，以銀河娛樂一系酒店為例，去年同期只有兩間酒店全爆滿，今年同一檔期共有6間酒店全爆滿。

據報導，房價方面更已經超越2019年疫情前，以向來受訪客歡迎的威尼斯人為例，其豪華皇室套房在12月25日聖誕節及1月1日元旦正日，房價分別達5038及2608元（澳門元，下同，約631.8及327美元），已經超越2019年同期的房價3250及1863澳門元。另以澳門半島十六浦索菲特為例，其城市景觀高級客房在今年聖誕正日的房價達2759港元，亦相對2019年的2024港元為高。

報導引述實德環球副主席馬浩文表示，集團旗下十六浦索菲特酒店以預訂情況去看，料聖誕節及新年檔期入住率可達90%，訪客到來的情況即使未必較10月份為佳，但估計亦將高於11月份，料平均房價將逾1000港元水平。至於賭收方面，他說：「早於今年11月份已經重返接近2019年同期，今年內個別一兩個月份更超過2019年同月。」他相信今個檔期賭收水平不俗。雖然今個聖誕、新年檔期貼近農曆新年，他相信這不太影響旅客到訪澳門的意欲，旗下酒店預訂幾近爆滿。

報導稱，馬浩文表示，現時十六浦日均訪客人數超過1萬，其所處內港區愈來愈凸顯旅遊文化特色。他預測，另一邊的路氹長遠也可帶動橫琴的旅遊配套，吸引更多海外遊客造訪珠海。

據報導，澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，由於澳門在聖誕及新年檔期舉辦眾多活動，預料可吸引很多內地訪客過來，這有別於過往在這個檔期只集中招徠境外及香港遊客，他估計，其間日均訪澳旅客數目介乎8萬至9萬人。酒店方面的入住率可高達八至九成，房價則和平時周末期間水平相若。

澳門 房價 聖誕節

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