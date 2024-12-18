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香港海洋公園熊貓AR吸客增6打卡點 看音樂噴泉、煙火

香港新聞組／香港18日電
香港海洋公園21日起推出大熊貓主題活動，包括運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓參觀者瞭解大熊貓的生活；並增設大熊貓打卡點；圖為模特體驗AR互動裝置。（中新社）
香港海洋公園21日起推出大熊貓主題活動，包括運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓參觀者瞭解大熊貓的生活；並增設大熊貓打卡點；圖為模特體驗AR互動裝置。（中新社）

香港海洋公園將於21日起推出大熊貓主題活動，包括新設大熊貓AR體驗館，運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓參觀者了解大熊貓生活，並增設6隻大熊貓打卡點。大熊貓主題光影匯演即日起每晚7時上演，伴隨音樂噴泉和煙火，可欣賞聖誕熊貓的可愛身影。

大公、文匯報報導，海洋公園行政總裁黃嗣輝指，至今已有數萬人次入園探望安安、可可，惟深圳赴港「一簽多行」恢復後，因未有長假期，內地旅客未見明顯增長，期待聖誕節活動可吸引更多內地客。

香港海洋公園21日起推出大熊貓主題活動，包括運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓...
香港海洋公園21日起推出大熊貓主題活動，包括運用擴增實境（AR）提供互動體驗，讓參觀者瞭解大熊貓的生活；並增設大熊貓打卡點；圖為模特體驗AR互動裝置。（中新社）

海洋公園「玩轉冬日園」大熊貓主題活動21日開始舉行，新增「大熊貓『竹』夢之旅」、6米高「『熊』抱聖誕樹」、巨型充氣「至萌『大』熊貓」等打卡點，活動至明年1月1日。

其中全新互動景點──「大熊貓『竹』夢之旅」AR體驗館設有多個趣味景區，由「彩『熊』長廊」開始，園方將大熊貓特有黑白色調變成彩色世界，引領觀眾進入「夢幻花海」，遊客可透過互動裝置，尋找隱藏在花叢的其他大熊貓成員，亦可與藏身竹林的大熊貓互動；在「萌趣熊貓影相站」觀眾可與AR大熊貓互動拍攝留念。

即日起每晚7時在園內人工湖畔將上演「光影盛夜」煙火表演，時長約15分鐘，透過煙火和水幕特效，配合銀幕背景和投影，呈現聖誕和熊貓雙重主題。表演亦包含香港不同時空的經典場景，包括摩天大樓、霓虹燈、粵劇演員、山林、海洋、飛鳥等，讓觀眾感受香港的多元城市魅力。

海園還推出一系列別出心裁熊貓主題美食，包括熊貓造型的套餐、曲奇餅、蛋糕、鮮奶咖啡等，在園內不同餐廳和餅店有售。24至26日，園內的熊貓薈餐廳亦推出聖誕自助晚餐，提供聖誕火雞、牛排、西班牙海鮮燴飯、雪花蟹腳等，以及多款聖誕及熊貓造型甜品。

香港 聖誕節 咖啡

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