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香江觀察／「有壓力，未解決」 錢多錢少港陷困惑

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特首李家超到北京述職，今次特別受到關注，一是其述職之行有臨時調動之疑，二是香港正有一場「千億財赤」之爭。

香港特首北京述職之行，有臨時調整受到關注。香港高官訪京，向來一早公布，但今次本有其他行程要擱置，到了北京又因中央經濟工作會議要等一天，所以在香港政圈有點議論。但13日官方會見稿出來，一如過往的「充分肯定」，「感謝支持」。行前香港方面的一些猜測，此行有何最新指示，要等些時日落定。

香港最近「有壓力，未解決」，先不說正加大的外部壓力，香港內部，就因一個錢字，帶來好多困惑。而這個錢，又有太多了和太少了的兩極表現。

說錢太多，是香港存款。香港金融管理局在每月最後一個工作天傍晚時分，會公布新一期的Ｍ三（貨幣供應量）報告。今次最新一期Ｍ三報告，被認定香港總存款量再創歷史新高。這說的是香港人太有錢了，但這太有錢中新變，是香港人定期存款已連續兩個月流走約900億元（港幣，下同，約115.7億美元）。定期存款減少，總存款量卻創新高，應該是太有錢。

香港定期存款流走去哪了，屬於錢太多的市場困惑，整個香港社會捲入的困惑則是錢太少了，那就是港府財政司長陳茂波承認，香港將會面對逾千億港元財政赤字。

在這千億財赤錢太少的困惑中，自然引來種種討論和爭議。香港財政開源極難，因為改變稅制要動香港的法制根基，只好節流，節流第一想到公務員高薪，削減公務員規模和薪酬引動熱議。

有人將香港特首拿著全世界元首第二高薪水，以及兩個新上來的女局長，一下子就可月入30多萬元，社會上嘴巴咂出一片聲響。有立法會議員更質疑香港政府在財政赤字仍不斷在編制外增加職位，認為資源運用不合理，公務員架構臃腫。

香港 港府 貨幣

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