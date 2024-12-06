荃灣吊船下降突傾斜 2工人被困1傷 疑摩打故障肇禍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

荃灣石圍角邨昨日發生驚險工業意外。兩名工人乘吊船於石葵樓維修時，吊船突然傾斜停頓，兩人被困。警方接報到場，將兩人救回安全位置，其中一人不適送院。勞工 處表示已展開調查，初步懷疑吊船其中一個摩打故障引致傾斜，鋼纜無斷裂。

綜合明報、香港 01報導，房屋署指出，涉事吊船最近於11月30日進行例行檢查及測試，運作正常；初步懷疑事發時吊船的其中一個摩打發生故障引致吊船傾側，吊船的安全系統隨即啟動，吊船停止運行，過程中吊船的鋼纜沒有折斷，安全帶亦發揮正常運作，2名工人獲救沒有大礙。

房屋署表示，已要求維修承辦商暫停所有外牆及吊船工程，詳細檢查並提交事故調查報告及改善方案，避免再發生同類事件。

據報導，受傷的61歲工人姓楊，腰、頸受傷，由救護車送院治理；63歲曾姓工人則沒有受傷。兩人昨早乘吊船維修，昨午1時許準備前往午膳時，吊船從上而下降至20樓時突然傾斜，安全裝置啟動將吊船鎖住，楊失平衡跌倒，兩人被困。

消防到場後出動高空拯救專隊協助，先後將工人帶至20樓單位，救護員即場為兩人初步檢查，其中一人由救護車送院。吊船其後由相關工程人員降至地面檢查。據悉，兩人均有佩戴全身式安全帶及扣上獨立救生繩。