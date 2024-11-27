史博館常設展更新 看香江葡人故事 回顧油尖旺變遷

香港歷史博物館推出26日「香港多面體展覽系列」3個全新展覽，更全面介紹香港城市的發展；圖為香港金玉樓製的金龍等展品。（中新社）

闊別四年的香港 歷史博物館常設展覽載譽歸來。最新「香港多面體展覽系列」以專題形式，就香港社區發展、外籍族群，以及香港與海外華僑聯繫等課題作深入探討挖掘，其中「油尖旺·望油尖 」展覽，以九龍區最繁華的地帶作為標竿，帶觀眾遊走大街小巷，感受該區由19世紀初至今的發展。

文匯報報導，連同「香江葡跡」及「萍寄金山」，3個展覽合共展出逾700件展品，涵蓋舊式香港海報、舊款巴士模型、近百歲的港產金龍、在加州 供奉的關帝廟陳設，及葡人的菜譜、筆記、書畫等。展覽由即日起免費開放，展期至少一年，館方預計每年入場人次高達60萬。

據報導，「油尖旺·望油尖—都市流光坊眾情」展覽聚焦人口稠密的油尖旺區，透過約200件展品介紹油尖旺區的百年發展。展覽分10個展區，介紹油尖旺的工業廠房、居住環境、交通發展、特色店舖、九廣鐵路鐘樓、重慶大廈及廟街夜市等。重點展品有1908年開業的東方煙廠海報、1911年慶祝廣華醫院落成的「奮善聯香」牌匾、油蔴地小輪「民榮號」船鐘及船牌，以及重慶大廈售樓書。

報導指出，「香江葡跡——香港葡人故事」以新穎的多媒體形式，展出逾250件來自葡裔家族及機構的展品，包括葡人家居，以及本地傑出葡裔人士物品，回顧葡裔族群對各行各業的貢獻，包括前市政局首任非官守主席沙理士的鏈帶，以及著名騎師和練馬師告東尼首次贏取的西洋會盃，等等。

報導說，自19世紀中葉以來，香港一直是華人 出洋的啟碇地及貿易中轉站，1850年至1939年期間經香港出國的華人超過630萬人次。「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽介紹早期華人赴美生活的種種經歷，並闡釋香港擔當的重要中介角色。展覽重構多個場景，包括華人入境美國必須經過的天使島移民站、原址位於加州非立當鎮的朝記雜貨店、加州軒佛市的關帝廟等。

不少展品是由加州華人及團體借出，包括場內最大型的展品—1931年由香港金玉樓製的金龍，加州華人每逢農曆二月北溪廟會都會舞動金龍助興。「這條近百歲的金龍當年是在上環的金玉樓紙紮舖做的，長途跋涉去了美國加州，後來它退休了，我們又將它帶回香港，重新修復展出，大家還可觀看記錄修復工作的影片。」香港歷史博物館館長（常設展覽）陳成漢說。