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憂慮1原因 港人月存9800元創高 擁70萬美元才放心退休

香港新聞組／香港27日電
港人平均每月儲蓄金額按年升9%至9800元，創存保會調查新高。（取材自香港電台）
港人平均每月儲蓄金額按年升9%至9800元，創存保會調查新高。（取材自香港電台）

銀行存息仍相對較高、加上投資環境波動下，不少港人繼續選擇「現金為王」。最新調查顯示，香港人月平均儲蓄較去年增近一成，是有調查以來的新高，這項「儲蓄安全感」調查還顯示，港人儲蓄雖增，但受訪者認為得有百萬港元儲蓄才有足夠安全感者，卻跌了近半成；學者認為，港人對未來仍有憂慮。

香港存款保障委員會持續對港人進行儲蓄安全感指標調查，26日發布最新調查報告顯示，逾67%受訪者有儲錢習慣，與去年相若，每人每月平均儲蓄金額達9800元（港元，下同，約1259美元），較去年增9%，創調查以來新高。在受訪者中，每月平均儲蓄達1萬港元或以上的受訪者占四成，較去年增加6個百分點。

調查又顯示，近兩成有儲蓄習慣的受訪者有定立年內儲蓄目標，平均目標金額30.7萬元（約3.9萬美元），按年激增6成8，創紀錄新高。

此外，有高達近八成受訪者表示，主要靠銀行活期或定存來儲錢，較去年多近5個百分點，不過受減息影響，選擇投資股、債或基金等儲錢比率較去年亦有回升。

調查於今年8至10月間進行。有約4成受訪者表示，儲蓄是為了應付不時之需，其次是準備退休的占2成6。受訪者還說，按維持一年的生活水平計，平均需要擁有103萬元（約13.2萬美元） 儲蓄，才有足夠安全感，較去年微跌近半成。又有受訪準退休人士說，平均需要擁有545萬元（約70萬美元）儲蓄，才有足夠安全感以作退休之用。

香港存保會主席劉燕卿說，港人經濟狀況改善令儲蓄能力增加，同時全球經濟和投資環境的波動帶來不確定性，令港人透過更積極和有紀律的儲蓄為未來準備。展望未來步入降息周期，可能會減低港人對儲蓄的願望，以及將資金轉到股票等其他資產，不過預計降息步伐不會太激進下，對港人儲蓄習慣影響不大。

對於是次調查結果顯示港人儲蓄率較高，香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰則表示，華人社會習慣面對困境時會傾向儲蓄，因此現時經濟低位的情況下刺激消費非常困難，他留意到香港經濟正慢慢復甦，如香港競爭力指數、經濟發展、市民入息中位數均有上升，他以「病來如山倒，病去如抽絲」比喻香港現時情況，意味「病來得快，恢復得慢」，認為高儲蓄率證明市民對未來仍抱有憂慮。

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