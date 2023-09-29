內地月餅搶客 港貨銷量跌1成 網路價比早鳥價便宜24%

香港市民購買月餅過中秋，圖為銅鑼灣洪記三陽號，店家正在補貨。（中通社）

過中秋少不了月餅，香港 與內地雖全面恢復正常通關，但過往炙手可熱的香港月餅銷量未如預期，整體銷量較往年少一成，業者認為原因是，近年內地製月餅愈來愈有特色，減少了對香港月餅的需求，更吸引了不少北上消費的港人買回香港嘗鮮；而在銷情不佳的情況下，過往在網路售賣的炒家，今年紛紛認賠，部分月餅券的叫價甚至比官方「早鳥」售價還便宜24%。

綜合港媒報導，過往距離中秋節半個月左右，香港街頭都會出現選購月餅及兌換月餅券的人龍，但今年人龍大減。

網路上，部分「月餅券」更較官方「早鳥」優惠價低，且愈近中秋節，劈價情況愈凶，例如原價398元(港幣，下同，約51美元)的「榮華雙黃白蓮蓉月餅券（ 4件裝）」，由一個月前叫價200元大幅降價至130元；原價392元的「大班冰皮 冰皮尊貴官燕月餅券」，亦從3個月前叫價345元劈價至259元。

曾經掀起炒風的「美心流心奶黃月餅券」，8顆裝門市早鳥優惠價262.8元，近日網上「美心流心奶黃月餅券」賣家以低至200元放售，跌穿官方優惠價近24%，其他如榮華、大班、半島售價也一路下跌，今年月餅銷量迷險未如預期。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬城表示，近年月餅市場「百花齊放」，很多商家加入戰圈分杯羮，令月餅市場競爭劇烈；同時，疫後許多港人北上旅遊消費，順道買月餅返香港自用或送禮」，他坦言，內地月餅不論是食安、選擇多樣性都提升，價錢又較香港月餅低，內地居民也減少來港搶購月餅，令香港月餅市場有所萎縮，估計今年香港月餅整體銷量減少一成。

報導指出，香港藥房業不甘後人也投入到月餅市場，有藥房店員稱，早在數個月前已以「早鳥」優惠價購入大量月餅券，保證是正貨。更有藥房更走「精緻路線」，出售價格最昂貴的半島奶黃月餅，放在店面當眼位置。觀察發現，尖沙咀藥妝店發售的熱門品牌月餅包裝與官方無異，售價則比官方價低，如年年熱賣的半島迷你奶黃月餅、美心流心奶黃月餅，售價就比官方平近50元至逾150元不等，吸引不少旅客前來購買月餅。