北京觀察／中東戰雲映照兩會 「居安思危」有伏筆

美國與以色列聯手攻擊伊朗後，中央軍委政治工作部旗下「鈞正平工作室」發出「居安思危」帖。圖為以色列特拉維夫建物遭伊朗飛彈擊中。(美聯社)

一年一度的中國人大、政協兩會進入會期。今年北京開兩會，遭遇突發事件即伊朗 戰雲，及正在擴展的中東危機。外部事件，看內部反應，有名為「鈞正平」軍事博主，發出「居安思危」論，因其背景深厚，引起廣泛注意；而經濟學界因之回看2月底的政治局會議，細品其防範化解風險的政策要求。

美以聯手軍事攻擊伊朗後，「鈞正平」發出「居安思危」帖，提到：「叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

這帖先為諸多網路名人及網民轉發，引起注意後，又為各路官媒外媒轉載。這帳號背景深厚，其註冊帳號是「鈞正平工作室」，是中央軍委政治工作部旗下「新聞傳播中心」新媒體。

「鈞正平」有兩個解讀，一是諧音，即鈞同軍，正同政，平同評，是為軍事政治評論，但更被圈定的意涵是千鈞重任、正義擔當、平和理性。

居安思危論是就伊朗事件而發，但在中國被直接聯想到即將開幕的兩會。有學者回看2月底中央政治局會議，再揣摩其用字遣詞，看有何預判和布置。一是「兩個統籌」，即統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全；二是要求「持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，即防風險加四穩。

這提法與去年同一會議定調不同，擴展為兩個統籌，主要是20屆4中全會提出「六個堅持」，統籌發展和安全是其中一個堅持的原則。同時在4中全會上有關十五五規畫總體要求中，提出統籌國際國內兩個市場。但去年底中央經濟工作會議，更尖銳的提法是「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，政治局會議沒再提。

有關防範和化解風險的提法也來自去年底中央經濟工作會議，該會議公報前後五處提到「重點領域風險」。狹義的「重點領域風險」指房地產、金融和政府債。這些風險互為關連，合起來即可爆發所謂系統性危機。現在看來，中國經濟和社會發展面臨的風險應有更廣義的歸納，難怪「居安思危」論受到大關注。