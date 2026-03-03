我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

北京觀察／中東戰雲映照兩會 「居安思危」有伏筆

香港特派員 李春
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與以色列聯手攻擊伊朗後，中央軍委政治工作部旗下「鈞正平工作室」發出「居安思危」帖。圖為以色列特拉維夫建物遭伊朗飛彈擊中。(美聯社)
美國與以色列聯手攻擊伊朗後，中央軍委政治工作部旗下「鈞正平工作室」發出「居安思危」帖。圖為以色列特拉維夫建物遭伊朗飛彈擊中。(美聯社)

一年一度的中國人大、政協兩會進入會期。今年北京開兩會，遭遇突發事件即伊朗戰雲，及正在擴展的中東危機。外部事件，看內部反應，有名為「鈞正平」軍事博主，發出「居安思危」論，因其背景深厚，引起廣泛注意；而經濟學界因之回看2月底的政治局會議，細品其防範化解風險的政策要求。

美以聯手軍事攻擊伊朗後，「鈞正平」發出「居安思危」帖，提到：「叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

這帖先為諸多網路名人及網民轉發，引起注意後，又為各路官媒外媒轉載。這帳號背景深厚，其註冊帳號是「鈞正平工作室」，是中央軍委政治工作部旗下「新聞傳播中心」新媒體。

「鈞正平」有兩個解讀，一是諧音，即鈞同軍，正同政，平同評，是為軍事政治評論，但更被圈定的意涵是千鈞重任、正義擔當、平和理性。

居安思危論是就伊朗事件而發，但在中國被直接聯想到即將開幕的兩會。有學者回看2月底中央政治局會議，再揣摩其用字遣詞，看有何預判和布置。一是「兩個統籌」，即統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全；二是要求「持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，即防風險加四穩。

這提法與去年同一會議定調不同，擴展為兩個統籌，主要是20屆4中全會提出「六個堅持」，統籌發展和安全是其中一個堅持的原則。同時在4中全會上有關十五五規畫總體要求中，提出統籌國際國內兩個市場。但去年底中央經濟工作會議，更尖銳的提法是「更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，政治局會議沒再提。

有關防範和化解風險的提法也來自去年底中央經濟工作會議，該會議公報前後五處提到「重點領域風險」。狹義的「重點領域風險」指房地產、金融和政府債。這些風險互為關連，合起來即可爆發所謂系統性危機。現在看來，中國經濟和社會發展面臨的風險應有更廣義的歸納，難怪「居安思危」論受到大關注。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

爛片免忍受 杭州1影院新規：20分鐘內 不滿意可退款40%

下一則

隨神舟21號上太空 航天鼠「生更多」 人類能否太空繁衍掀討論

延伸閱讀

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武
美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套