中漁船封鎖東海 疑演練控制海域

編譯中心／綜合報導
中國近日兩度集結海上民兵，演練陣式，圖為海上民兵去年在南海運作。(路透)
中國近日兩度集結海上民兵，演練陣式，圖為海上民兵去年在南海運作。(路透)

紐約時報依據海上船隻定位資料分析報導，中國漁船於去年聖誕節及今年1月11日，兩度在東海大規模進行陣列式聚集，部分貨輪必須繞道行駛。專家認為，這項行動意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

紐約時報調查報導，中國近期在東海海域大規模聚集漁船，範圍長達200海哩。這種新型海上協調演練，讓北京在爭議海域上展現控制力。紐時依據船隻動態資料分析報導，並首次公開外界較少關注，中方海上行動的規模與複雜性。

約1400艘中國漁船在海上放下捕魚工作或由停靠碼頭駛往東海，11日在中國與沖繩之間海面，組成一個長度超過200海哩的海上長方形陣列。資料顯示，陣列範圍內漁船密集，部分貨輪必須繞道或蛇行避開通過。

航海與軍事學者認為，這項演習旨在強化中國海上民兵，北京有能力在爭議海域大規模快速集結民船。

紐時依據航海定位資料製圖顯示，去年聖誕節當日，中國同樣在東海聚集約2000艘民船，在北方形成兩個平行長方形，最長的約290海哩，以及另一個在南方海面的倒L型的矩陣。專家認為，中方在幾個星期之間，於相同海域兩度演練漁船集結任務。

資料分析業者ingeniSPACE的首席營運長傑森．王（Jason Wang）察覺中國漁船非常態性聚集，紐時再透過Starboard Maritime Intelligence提供的船隻定位資料，自行確認傑森．王的判斷。

傑森．王表示，這不對勁，過去追蹤中國船隻動態已看過數百艘、好幾百艘聚集，但從未見過如此大規模與特別的陣列。

研究中國海上民兵的前美國情報官漢利（Lonnie Henley）表示，中國漁船體積太小無法有效執行海上封鎖任務，但可能阻滯美國海軍艦艇的行動。

新美國安全中心(Center for a New American Security)研究員、前美國海軍軍官舒加特(Thomas Shugart)認為，小船大規模聚集也可能做為誘引飛彈及魚雷的假目標，也可影響雷達及無人機操作。

Starboard Maritime Intelligence分析師道格拉斯(Mark Douglas)指出，這麼多船隻同步聚集的場面令人震驚，過去沒見過如此龐大的船隻陣列聽令行事。聚集船隻的協同能力讓人印象深刻。

紐時諮詢華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)東南亞計畫暨亞洲海事透明倡議主任波林(Gregory Poling)指出，這些船隻聚集當然不是為了捕魚，難以解釋這不是國家領導的行動。

聖誕節 紐約時報 東南亞

