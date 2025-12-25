我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

貿易戰致生產進度受阻 C919今年僅交付13架、未達標

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東航一架C919客機從上海虹橋機場起飛。（新華社）
東航一架C919客機從上海虹橋機場起飛。（新華社）

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）打造的C919，近日傳出預計難以實現修訂交付目標。受貿易戰相關不利因素影響，生產進度受阻，其全球布局也面臨挑戰。

C919是中國首款按照國際適航標準獨立研發、擁有完全自主知識產權的噴氣式中程幹線客機，對標空中巴士A320neo和波音737 Max，但目前缺乏美國和歐盟認證，客戶目前僅集中在中國航空業界。

彭博報導，航空諮詢機構Cirium和Planespotters.net的數據顯示，截至12月22日的一年內，C919客機僅交付13架，與去年交付給航空公司的數量相同。

中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司作為C919的接收方，原本計畫合計引進32架C919。但數據顯示，截至目前，三大航空公司實際接收的數量為12架。

中國商飛今年3月曾表示，計畫在明年提高產能，生產100架C919，並稱2027年和2028年的年產量將提高至各150架，2029年進一步提升至每年200架。

彭博此前指出，中國商飛今年早前已將年度交付目標從75架下調至25架，但交付進度仍明顯落後。隨著2025年僅剩數日，除非在年底前出現集中交付，否則中國商飛預計即便修訂後的目標也將少交近一半，與最初設定的目標相比，交付缺口更超過八成。

C919雖為中國國產客機，但核心零件如航空電子、飛控系統及發動機高度依賴GE航空航天（GE Aerospace）、Parker-Hannifin等美國供應商。此前，美國商務部曾限制對中國出口噴射引擎零件及技術，但已於7月解除相關禁令。

商務部 波音 歐盟

上一則

香港工廈派對房間淪賭場無牌吧 1晚隨時輸逾130美元

下一則

英媒：中遠索主導權 貝萊德考慮放棄 長和賣港口恐破局

延伸閱讀

節假日機票貴？華人用這方式往返LA、紐約省下100元

節假日機票貴？華人用這方式往返LA、紐約省下100元
大砍赴日航班 中國三大航空公司今年難實現盈利

大砍赴日航班 中國三大航空公司今年難實現盈利
中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利

中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利
美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列