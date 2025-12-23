本土愛國主義變笑話？德鐵買200輛中國巴士 德財長惱火

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
德國財長克林拜爾。(路透)
德國鐵路公司(DB)一周前公布的200輛中國電動巴士採購計畫，令德國財長克林拜爾(Lars Klingbeil)大為光火。

觀察者網引述德國T-Online.de網站20日報導，身兼副總理與社民黨主席的克林拜爾在接受德國「新奧斯納布呂克報」採訪時，一邊對這一採購決策表示不滿，呼籲推行「理性本土保護主義」，一邊卻不得不正視中國電動化轉型的領先現實，提醒本國車企加速追趕。

克林拜爾表示，德鐵在大規模採購德國大眾旗下商用車製造商曼恩的巴士的同時，額外購入中國電動巴士的決定，「讓我十分惱火」。

他聲稱，希望看到一種良性的本土意識，這意味著在同等條件下，應將此類訂單交給德國或歐洲製造商。「我們的城市裡早已在運營性能卓越的電動巴士，比如奔馳和曼恩的車型。」

據報導，德鐵早前宣布了歷史上規模最大的巴士採購計畫：這家國有企業將購置3300輛混合動力或純電動巴士，車輛交付工作將於2027年至2032年間完成，訂單總價值超過10億歐元。其中，200輛長途電動巴士將由比亞迪供應。據德鐵透露，這批車輛將在比亞迪位於匈牙利的工廠生產。

德國鐵路計畫從中國採購電動巴士的舉動，也遭到了德國鐵路和運輸工會的強烈批評。德國工會主席兼監事會副主席伯克特(Martin Burkert)告訴德媒「明鏡」，「我們將在德國鐵路的監事會中把這個問題提出來，聯邦政府是鐵路公司的所有者。」他說，在幾周前，德國政府還要求企業展現更多的「本土愛國主義」(Standort Patriotismus)，如今看來，「就像一個糟糕的笑話」。

報導稱，在批評德鐵之餘，德國財長還闡述了對電動化趨勢的判斷，並主動提及中國的領先地位。「交通出行的未來屬於電動化，這一點毋庸置疑，」克林拜爾補充說：「我曾到訪北京和上海，親眼目睹了當地電動化轉型的領先程度，我們的汽車製造商仍需迎頭趕上。」

德國 比亞迪 聯邦政府

德國聖誕市集汽車衝撞陰影猶在 網路流竄大量假訊息

封面故事／全美10大最佳聖誕市集 有歐洲風情

德國女工程師藍源升空 首位輪椅使用者太空之旅

德國驚傳丈夫下藥性侵妻子還錄影上網 法院判囚8年半

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

