中：活佛轉世須守法 包括達賴 轉世自由世界屬惡意篡改

中國駐日本大使館2日稱,包括達賴喇嘛在內的活佛轉世,都應當遵守中國的國家法律。圖為達賴喇嘛5月7日在印度參加祈福活動。(美聯社)

近日有西藏流亡政府人員接受日本 傳媒採訪,指責中國治藏政策,稱14世達賴繼任者將轉世在「自由世界」,呼籲各國對華施壓;中國駐日本大使館 2日發布新聞稿,稱包括達賴喇嘛 在內的活佛轉世,都應當遵守中國的國家法律、法規,遵循宗教儀軌和歷史定制。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書「為無聲者發聲:為我的家鄉和人民與中國抗爭70餘年」(Voice for the Voiceless:Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People)一書提到,為避免中國的干涉,他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。達賴喇嘛還寫道,在今年滿90歲時,他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見,看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

達賴喇嘛是為數愈來愈少仍記得西藏在1959年起義之前是什麼樣子的人,而他也是在那一年逃往印度流亡至今。他批評中國政府以維護穩定和領土完整為名,企圖進一步抹去西藏文明。

1995年5月14日,達賴喇嘛宣布認定時年6歲的根敦確吉尼瑪為11世班禪喇嘛,但根敦確吉尼瑪與家人隨即於1995年5月17日遭北京當局帶走,恰扎仁波切也被捕。北京當局以「金瓶掣籤」選出另一名時年5歲的堅贊諾布為「11世班禪喇嘛」,但一直未獲西藏流亡政府及海外藏人承認。

今年5月17日是11世班禪喇嘛失蹤30周年。美國國務卿魯比歐曾於18日發表書面聲明,呼籲北京當局立即釋放11世班禪喇嘛,並停止因宗教信仰而迫害藏人。

針對達賴喇嘛稱他的繼任者將在自由世界轉世,中國駐日本大使館2日發布新聞稿表示,活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式,有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲。

新聞稿表示,達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定,已經有幾百年歷史。14世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定,報請當時的中央政府批准繼位的。

中國駐日本大使館指出,「中國政府實行宗教信仰自由政策,尊重、保護宗教傳統,依法管理宗教事務。包括達賴喇嘛在內的活佛轉世,都應當遵守國家法律、法規,遵循宗教儀軌和歷史定制。」

新聞稿最後並強調,「西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分,藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政,不容任何外部勢力干涉。當前,西藏經濟蓬勃發展,社會穩定,文化繁榮,人民生活不斷改善,這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀,注定失敗。」