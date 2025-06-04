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中：活佛轉世須守法 包括達賴 轉世自由世界屬惡意篡改

中國新聞組／北京4日電
中國駐日本大使館2日稱，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律。圖為達賴喇嘛5月7日在印度參加祈福活動。（美聯社）
中國駐日本大使館2日稱，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律。圖為達賴喇嘛5月7日在印度參加祈福活動。（美聯社）

近日有西藏流亡政府人員接受日本傳媒採訪，指責中國治藏政策，稱14世達賴繼任者將轉世在「自由世界」，呼籲各國對華施壓；中國駐日本大使館2日發布新聞稿，稱包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書「為無聲者發聲：為我的家鄉和人民與中國抗爭70餘年」（Voice for the Voiceless：Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People）一書提到，為避免中國的干涉，他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。達賴喇嘛還寫道，在今年滿90歲時，他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見，看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

達賴喇嘛是為數愈來愈少仍記得西藏在1959年起義之前是什麼樣子的人，而他也是在那一年逃往印度流亡至今。他批評中國政府以維護穩定和領土完整為名，企圖進一步抹去西藏文明。

1995年5月14日，達賴喇嘛宣布認定時年6歲的根敦確吉尼瑪為11世班禪喇嘛，但根敦確吉尼瑪與家人隨即於1995年5月17日遭北京當局帶走，恰扎仁波切也被捕。北京當局以「金瓶掣籤」選出另一名時年5歲的堅贊諾布為「11世班禪喇嘛」，但一直未獲西藏流亡政府及海外藏人承認。

今年5月17日是11世班禪喇嘛失蹤30周年。美國國務卿魯比歐曾於18日發表書面聲明，呼籲北京當局立即釋放11世班禪喇嘛，並停止因宗教信仰而迫害藏人。

針對達賴喇嘛稱他的繼任者將在自由世界轉世，中國駐日本大使館2日發布新聞稿表示，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲。

新聞稿表示，達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定，已經有幾百年歷史。14世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。

中國駐日本大使館指出，「中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務。包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。」

新聞稿最後並強調，「西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏經濟蓬勃發展，社會穩定，文化繁榮，人民生活不斷改善，這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀，注定失敗。」

達賴喇嘛 日本 大使館

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