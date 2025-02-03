曾被川普1.0貿易戰重創 分析稱「北京這次做好了準備」

川普(左)第一個任期對中發起貿易戰，美媒預測美中貿易戰將再開打，讓習近平(右)憂心；圖為兩人2017年會面。(路透)

針對美國此次對華加徵關稅 ，有分析指出，美國總統川普 宣布的新關稅大概不會對中國經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰打響第一砲。英國BBC報導，川普的關稅手段曾經重創中國，但是這一次，北京做好了準備。

川普1日宣布將對中國輸美商品加徵10%關稅，或將導致2025年中國對美國出口同比增速下降12個百分點。彭博經濟研究指出，10%關稅可能打垮40%中國輸美商品，影響中國國內生產毛額（GDP）的0.9%。該數字雖只是中國廣大經濟體的一小部分，但可能對北京決策者造成額外壓力；中國已正面臨成長放緩、房市危機和國內消費疲軟等問題。

香港文匯報報導，國際問題專家周虎城表示，對中方來說，關稅戰是可以預期的，中國早就做好了調整和準備，例如去年11月以來，中國取消或降低鋁材、銅材、部分成品油、光伏、電池等一批產品的出口退稅；商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知，通過優化跨境貿易結算，促進跨境電商發展，提升外貿海運保障能力等九個方面的措施，促進外貿發展；外交部進一步擴大免簽範圍等。

對於去年底中國推出應對外部衝擊的「組合拳」，周虎城給予高度評價，他說，開放是中國經濟的一大法寶。自從擴大免簽國家數量以來，日韓、歐洲等來華遊客明顯增加，而且呈現了高消費景象。與此同時，激發內需潛力，如春節前新能源車銷量同比增長25%，農村地區家電銷售額同比增長20%，來對沖外貿市場下行。

另據英國BBC報導，川普希望關稅的威脅能夠幫助買家遠離中國，把製造業重新帶回美國。事實上，一些中國企業確實在行動，但並不是前往美國。

在柬埔寨首都金邊一小時車程的地方，商人黃先生建立了一家新工廠，以應對來自美國巨頭沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）的訂單激增。

根據市場調研與分析機構Research and Markets的一份報告，柬埔寨約90%的服裝工廠現在由中國經營或擁有。

柬埔寨並不是唯一的受益者。目前中國進出口的貨物一半以上來自「一帶一路」國家，大多數位於東南亞 。