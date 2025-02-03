我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

曾被川普1.0貿易戰重創 分析稱「北京這次做好了準備」

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普(左)第一個任期對中發起貿易戰，美媒預測美中貿易戰將再開打，讓習近平(右)憂心；圖為兩人2017年會面。(路透)
川普(左)第一個任期對中發起貿易戰，美媒預測美中貿易戰將再開打，讓習近平(右)憂心；圖為兩人2017年會面。(路透)

針對美國此次對華加徵關稅，有分析指出，美國總統川普宣布的新關稅大概不會對中國經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰打響第一砲。英國BBC報導，川普的關稅手段曾經重創中國，但是這一次，北京做好了準備。

川普1日宣布將對中國輸美商品加徵10%關稅，或將導致2025年中國對美國出口同比增速下降12個百分點。彭博經濟研究指出，10%關稅可能打垮40%中國輸美商品，影響中國國內生產毛額（GDP）的0.9%。該數字雖只是中國廣大經濟體的一小部分，但可能對北京決策者造成額外壓力；中國已正面臨成長放緩、房市危機和國內消費疲軟等問題。

香港文匯報報導，國際問題專家周虎城表示，對中方來說，關稅戰是可以預期的，中國早就做好了調整和準備，例如去年11月以來，中國取消或降低鋁材、銅材、部分成品油、光伏、電池等一批產品的出口退稅；商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知，通過優化跨境貿易結算，促進跨境電商發展，提升外貿海運保障能力等九個方面的措施，促進外貿發展；外交部進一步擴大免簽範圍等。

對於去年底中國推出應對外部衝擊的「組合拳」，周虎城給予高度評價，他說，開放是中國經濟的一大法寶。自從擴大免簽國家數量以來，日韓、歐洲等來華遊客明顯增加，而且呈現了高消費景象。與此同時，激發內需潛力，如春節前新能源車銷量同比增長25%，農村地區家電銷售額同比增長20%，來對沖外貿市場下行。

另據英國BBC報導，川普希望關稅的威脅能夠幫助買家遠離中國，把製造業重新帶回美國。事實上，一些中國企業確實在行動，但並不是前往美國。

在柬埔寨首都金邊一小時車程的地方，商人黃先生建立了一家新工廠，以應對來自美國巨頭沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）的訂單激增。

根據市場調研與分析機構Research and Markets的一份報告，柬埔寨約90%的服裝工廠現在由中國經營或擁有。

柬埔寨並不是唯一的受益者。目前中國進出口的貨物一半以上來自「一帶一路」國家，大多數位於東南亞

報導指出，儘管生產已經轉移到國外，資金仍然流向中國——譬如，黃先生在金邊工廠生產的衣物中，60%的原材料來自中國。

美國前總統川普(右)與中國國家主席習近平(左)2017年4月曾在佛州海湖莊園會面...
美國前總統川普(右)與中國國家主席習近平(左)2017年4月曾在佛州海湖莊園會面。(路透)

關稅 川普 東南亞

上一則

胡錫進諷川普「沒牌可打了」：兜一大圈仍得買中貨

下一則

「芬太尼是美問題」 中回擊關稅戰 將祭一攬子措施

延伸閱讀

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗
川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者
川普關注後院 拉丁美洲禍福難測

川普關注後院 拉丁美洲禍福難測
加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」