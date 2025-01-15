信息安全、言論自由堪憂 WSJ：小紅書比TikTok更「中國」

美國網友在小紅書上學起中文。（取材自小紅書）

美國TikTok 「難民」（TikTok refugees）湧向小紅書 的消息，但TikTok在美國遭遇封禁，就是因為無法澄清外界對國安的擔憂，自由亞洲電台報導，這些美國用戶湧向另一款類似的中國應用程式小紅書，讓小紅書可能遭遇類似TikTok的命運。

小紅書是中國流行的生活分享平台，報導指出，雖然它的名字容易讓人想起文革時期發行的以毛澤東語錄為主要內容的小紅書，但小紅書上分享的大多是吃喝玩樂的日常內容；表現方式包括圖片、視頻及直播等。據澎湃新聞報導，到2023年初，小紅書的近90%流量來自中國，美國用戶僅占2.4%，當前這一波美國用戶的湧入，很有可能改變這一比率。

據悉，小紅書與TikTok不同的是，TikTok分成抖音和TikTok兩款應用，前者服務於中國，後者服務國際市場；而小紅書則只有一款面向全球的中國應用，只分成中文版和包括英文在內的其他版本（英文版RedNote）。華爾街日報（The Wall Street Journal，WSJ）就意味深長地指出，小紅書是一款比TikTok更「中國風」的應用。

雖然小紅書現在美國並沒有面臨類似於TikTok的風險，但TikTok方面似乎已經意識到這種可能性。路透報導，在上周的法庭辯論中，TikTok及其中國母公司字節跳動的律師辯駁說，如果國會能對TikTok這樣做，也可能對其他公司采取類似行動。

與此同時，外界正在就小紅書作為一款中國社交軟件的局限性發出警告。彭博在報導中指出，「美國人註冊小紅書就立即進入了北京的圍牆花園」。報導暗示，中國政府可能會很快介入小紅書上眾多美國用戶與中國用戶的直接交流。

社媒則有一些人提醒那些剛湧入小紅書的美國青年人，這個中國的平台上沒有言論自由；美國以性少數群體為主要受眾的媒體平台倡導者（advocate.com）在一篇文章中提到一個案例，一名TikTok用戶當天重返該平台，分享她在小紅書上的遭遇：她因為發布一張微露胸的自拍照，及提到「跨性別者困境」的視頻而被封號。

報導指出，一名在美國的前中國媒體工作者表示，從一個中國人管理的美國監獄 ，翻牆去了另外一個中國人管理的中國監獄，這波逃亡小紅書潮看起來很搞笑。