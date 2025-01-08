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強震怎來？學者：拉張型破裂 拉薩地塊能量釋放

記者黃雅慧／綜合報導
西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在瓦礫中找倖存者。(新華社)
西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在瓦礫中找倖存者。(新華社)

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8強震，震源深度10公里。截至7日下午，已記錄到規模3及以上餘震16次。對本次地震成因，中國地震台專家表示，這次震源機制為「拉張型破裂」，屬於拉薩地塊一次能量釋放。

央視報導，主震之後，陸續測得多次餘震，截至7日午間，共記錄餘震49次，其中規模3以上餘震16次，最大規模為4.4。

中國地震台專家分析，震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為「登麼錯斷裂」，距離約11公里，震源機制為拉張型破裂。

專家稱，印度板塊與歐亞板塊碰撞造成的青藏高原隆升、地殼縮短增厚和廣泛的高原變形，是控制中國西部構造變形的主要動力學機制。青藏高原南部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張應力作用。

而在前述強烈地殼形變作用下，拉薩地塊及周緣斷裂帶活動尤為強烈。1950年以來，拉薩地塊共發生規模6以上地震21次，最大為2017年的西藏米林規模6.9強震，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，規模6.8屬於強震，震感很強烈。如果發生在城市則有強烈破壞性，屬於強破壞性地震，但發生在西藏日喀則，相對來說破壞性較弱。

西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在瓦礫中找倖存者。(新華社)
西藏日喀則市定日縣發生強震，救援人員在瓦礫中找倖存者。(新華社)

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