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中副總理何立峰視訊葉倫 雙方同意續穩定經濟關係很重要

中國新聞組╱北京8日電
中國國務院副總理何立峰(左)7日與美國財政部長葉倫視訊通話，雙方同意繼續穩定中美經濟關係。(新華社)
中國國務院副總理何立峰(左)7日與美國財政部長葉倫視訊通話，雙方同意繼續穩定中美經濟關係。(新華社)

中國國務院副總理何立峰7日與美國財政部長葉倫視訊通話，中方就美國對中國經貿限制措施表達關切，特別是針對美國近期對中國實施的貿易調查等闡明立場。葉倫則警告中方，若中企為俄羅斯對烏克蘭戰爭中提供支持，將面臨重大後果。

葉倫並對「中國國家支持的行為者」惡意網路活動及其對雙邊關係的影響表示嚴重關切。不過，中、美雙方聲明均提及，此次視訊通話「坦誠、深入、富有建設性」，雙方同意保持溝通聯繫、繼續穩定中美經濟關係的重要性。

葉倫去年4月第二度訪中時表態中美不應脫鉤，關切中國某些產業產能過剩可能的外溢效應，但這可能是葉倫任內最後一次與中方對口官員通話，即將就任美國總統的川普擬任命投資人出身的貝森特接任財長。

各方關切未來中美關係走向，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯日前接受上海第一財經專訪時表示，川普上任後，不確定性將貫穿未來多年的中美關係，美國對中政策料將出現多個新變化，比如中美交流合作領域可能會逐步「縮水」，雙方摩擦可能會增加。

針對川普揚言把對中國關稅提高至60%，吳心伯認為實際操作上不可能一步到位，但中方必須做最壞準備。

此外，針對美國國防部6日公布最新1260H清單，中國科技巨頭騰訊控股、電池製造商寧德時代等134家企業入列。騰訊控股7日回應，將提覆議以糾正被列入清單的錯誤。環球時報社評評論，五角大樓這份「黑名單」除了荒誕，還是荒誕。

環時評論說，「黑名單」上的134家企業幾乎涵蓋中國在各個高科技領域的頭部企業，明眼人一看便知，這是美方拿「國家安全」為藉口，對中國「含金量」最高的一批科技企業進行變相打壓。

報導稱，此前不少中企拿起法律保護自己的權益，小米、大疆、禾賽、中微等都曾為此提出申訴或起訴；今年，五角大樓將6家中企移出清單，但都沒有給出解釋，對中企在此期間遭受的損失也輕飄飄放下，美方用這種方式打壓中國企業，是損人不利己的短視之舉。

葉倫 川普 國務院

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