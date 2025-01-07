老虎愈打愈多? 習近平：腐敗存量未清除 增量還在持續

中共總書記習近平6日重申，「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」。(新華社)

20屆中央紀委四次全會6日至8日在北京召開，經過去年的高階官員涉貪違法違紀等情況，今年會議上中共 總書記習近平 再度重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，並強調腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生。他更警告說，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。美媒報導，習一直高舉反貪腐大旗，「老虎蒼蠅卻愈打愈多」，專家分析，這場反腐運動只能繼續往前走。

據新華社消息，習近平6日出席會議時表示，堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山。他重申腐敗是中共面臨的最大威脅，並指當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

習近平要求反腐敗鬥爭必須堅定不移，聲稱任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。他還指，要始終保持反腐敗高壓態勢，對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，深化受賄行賄一起查。

中央政治局常委、中紀委書記李希在主持會議時強調，要「堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進」。

中央紀委國家監委網站連日來刊發多篇文章，鋪陳此次全會。其中一篇署名為「新華社記者」的文章強調，去年中央紀委國家監委網站公開發布的落馬「中管幹部」（中組部備案幹部，一般指副部級以上）達58名，多名身居高位的「一把手」任上被查。文章稱，「共產黨員並非生活在真空之中，總有病毒病菌隱形變異、潛滋暗長」。

然而，即便習近平主政以來為了安撫民心，一直高舉反腐大旗，既打「老虎」也拍「蒼蠅」，但是老虎愈打愈多，蒼蠅也揮之不去。美國之音引述路透報導，美國喬治亞州 立大學教授魏德曼（Andrew Wedeman）表示，在矢志清理高層腐敗十多年後，習近平發現黨政軍最高層仍普遍存在腐敗，但反腐運動只能繼續往前走，「我看不出習如何在目前還能向後退縮」。

魏德曼說：「如果習提拔的官員本來就已經腐敗，這說明黨的內部幹部考察機制根本就無效，甚至更嚴重的情況是機制本身就是腐敗的。」

據報導，中國政府承認，反貪腐現在面臨一些新的挑戰，因為很多時候貪腐的形式與現金賄賂無關。因貪腐罪被判死緩的央行前副行長范一飛說：「一位商人如果直接給我錢，那我會拒絕；但如果他拿出股票或其他資產給我的家人，那就完全是另一回事了。」