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30天互免簽證協定生效 中國與索羅門群島關係升級

記者黃國樑／即時報導
中索互免簽證協定今天生效。圖為11月7日，中國駐索羅門群島大使蔡蔚鳴在索國首都霍尼亞拉，與索國外長阿格瓦卡代表兩國政府簽署《中華人民共和國政府和所羅門群島政府關於互免持普通護照公民簽證的協定》。 (中國駐索羅門群島大使館微信公眾號)
中索互免簽證協定今天生效。圖為11月7日，中國駐索羅門群島大使蔡蔚鳴在索國首都霍尼亞拉，與索國外長阿格瓦卡代表兩國政府簽署《中華人民共和國政府和所羅門群島政府關於互免持普通護照公民簽證的協定》。 (中國駐索羅門群島大使館微信公眾號)

據環球時報報導，12月28日，《中華人民共和國政府和索羅門群島政府關於互免持普通護照公民簽證的協定》正式生效。根據協定，持有效的中國普通護照或持有效的索羅門群島普通護照公民，在締約另一方入境、出境或過境，單次停留不超過30日，每180日累計停留不超過90日，免辦簽證。

該協定是今年11月7日，由中國駐索羅門群島大使蔡蔚鳴在索國首都霍尼亞拉，與索國外交部長阿格瓦卡代表兩國政府簽署。而今天這個協定的生效，意味著中國與索羅門群島之間的關係更為緊密與升級。

澳洲總理安東尼．艾班尼斯才於一周前宣布，澳洲將提供超過1億美元幫助與中國也有安全關係的索羅門群島擴大警察部隊，以減少對外部合作夥伴的依賴。澳洲此一宣布不言可喻，就是意在平衡2022年索羅門群島前總理蘇加瓦瑞與北京簽署安全協議造成索羅門群島向中國傾斜的趨勢。但中索互免簽證協定生效，象徵中索的關係更趨緊密。

協定規定，如需在締約另一方境內停留逾30日，或每180日累計停留超過90日，或在締約另一方境內從事工作、學習、定居、新聞報道等須經締約另一方主管部門事先批准的活動，應在入境締約另一方前申請相應簽證。

協定所述免簽停留期限，因不可抗力無法在免簽停留期限內離境的，應憑相關證明資料向當地主管機關申請延長停留期限。

報導稱，中所兩國政府已於2022年簽署《關於互免持外交、官員、公務、公務普通護照人員簽證的協定》，雙方持相關護照人員可免簽入境對方國家停留不超過30日。

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