習近平晉升1上將 4上將缺席重要的晉銜儀式 恐怕有事？

12月23日，中央軍委晉陞上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平向晉陞上將軍銜的陸軍政治委員陳輝頒發命令狀。（新華社）

中共 中央軍委23日舉行晉升上將軍銜儀式，由軍委主席習近平 頒發命令狀，陳輝晉升為上將。官媒更首次向外披露，擔任過軍事航天部隊首任政委的陳輝，現在已是陸軍政委，而原陸軍政委秦樹桐去向不明。據了解，晉銜儀式非常隆重，卻有四上將缺席晉銜儀式，包括陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，引發猜測。

來源：華人風采CN

綜合自由亞洲電台、新華社、港媒等報導，秦樹桐在9月時便傳出遭查被免職的消息，而秦的搭檔、陸軍司令李橋銘近日亦傳出負面消息。近來黨刊似為捍衛習權威，與解放軍 報隔空互槓，此時軍方再傳人事搬風，也引發外界揣測。

晉銜儀式當天由中央軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉陞上將軍銜命令，中央軍委委員劉振立、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人參加晉銜儀式，但在央視的「新聞聯播」畫面並未看到李橋銘出席。

據聯合早報，空軍出身的陳輝生於1963年，為河北文安人，2020年9月出任空軍紀委書記、晉升中將軍銜，2021年8月轉任原戰略支援部隊航天系統部政治委員。今年4月，中央軍委撤銷戰略支援部隊番號，成立信息支援部隊，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。陳輝留任並成為軍事航天部隊首任政委。

此次晉升儀式，是陳輝首次以陸軍政委的身分出現在官方公開報導，前陸軍政委秦樹桐目前去向不明。

原陸軍政委秦樹桐。（取材自抖音百科）

秦樹桐是中共二十屆中央委員，他被指屬於習近平在軍中來自福建的嫡系人馬，於2013年從12集團軍調往駐守在福建的31集團軍，當時苗華曾擔任12軍和31軍領導。今年9月傳出秦樹桐落馬被查的消息，中央軍委委員、政治工作部主任苗華也於11月28日獲官方證實被停職檢查。苗華被外界認定是習近平親手提攜。

海軍政委袁華智。（央視）

陸軍司令員李橋銘。（取材自新黃河）

武警司令員王春寧。（取材自微信）

解放軍報近日接連發表文章，強調「個人」不能凌駕於領導集體上，引發對習近平個人權威挑戰的猜測；中共中央機關期刊「求是」隨後發表習近平文章，高喊必須以「刀刃向內」的勇氣，推動自我革命，與解放軍報「打擂台」。於此敏感時刻軍方再傳出高層人事異動，引發外界聯想。

此外，去年爆發的火箭軍腐敗醜聞，讓幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員李玉超、周亞寧以及前空軍司令員丁來杭。軍隊反腐風暴一波波，四上將此番缺席晉銜儀式，也引起外界關注是否「出事了」。