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中法戰略對話 王毅喊話：貿易戰只會雙輸

記者陳言喬／綜合報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）

中共中央外辦主任兼外長王毅14日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行中法戰略對話。雙方談及中歐經貿問題，王毅強調，貿易戰只會導致雙輸，反對將經貿問題政治化，希望歐方同中方相向而行，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

雙方並就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換看法。而博納此行也被認為是為法國總統馬克宏明春訪問中國鋪路。

新華社報導，王毅就中法關係提出4點建議，包含從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程；扎實推進務實合作，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智慧、新材料、高端裝備等合作新前景；延續中法文化旅遊年積極效應，便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等交流；共同維護多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序世界多極化，反對分裂對抗，尤要摒棄冷戰思維和零和博弈。

據報導，博納表示，法方將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話。盼與中方制定富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智慧、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動盪不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主外交傳統。

雙方表示將共同應對全球挑戰，加強氣候變化、生物多樣性、可持續發展、減貧等合作。

王毅 貿易戰

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