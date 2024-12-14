中澳關係改善 新一對大熊貓赴澳洲旅居10年

12月12日在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地拍攝的大熊貓「星秋」。（新華社）

中澳關係持續改善，中國與澳洲 開啟新一輪大熊貓保護合作研究，大熊貓「星秋」、「怡蘭」當地時間15日6時2分（北京時間3時32分）搭乘專機抵達澳洲阿德萊德。它們將前往阿德萊德動物園 定居生活10年。

央視新聞報導，大熊貓「星秋」，雄性，2020年9月出生，性格活潑好動，因出生在秋天，當晚天空星星閃爍而得名，名字寓意秋高氣爽，心曠神怡。大熊貓「怡蘭」，雌性，2021年8月出生，性格文靜優雅，名字寓意和悅、溫和，雅致、高貴。按協議約定，它們將在澳洲生活10年。

阿德萊德動物園是澳洲第二古老的動物園，位於澳洲南澳洲州首府阿德萊德市，擁有超過200多種外來和本土哺乳動物、鳥類、爬行動物和魚類。

2009年11月，大熊貓「網網」、「福妮」開啟旅澳生活，在澳洲期間，吸引了500多萬遊客和50多萬在校學生來看望它們。通過參觀學習，公眾瞭解了更多有關大熊貓的保護知識和成效。