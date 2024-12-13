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共和黨反對下 拜登政府與中國續簽五年美中科學合作協定

記者黃國樑／即時報導
美中商定將《美中科技合作協定》延長五年。（美聯社）
美中商定將《美中科技合作協定》延長五年。（美聯社）

據路透社報導，美國國務院表示，美國和中國周五續簽了一項科學合作協議，這次有「強有力的國家安全護欄」，儘管共和黨人表示反對，認為該決定應該保留給即將上任的川普政府。

報導稱，45 年來，具有里程碑意義的美中科學技術協議(STA) 已在一系列科學領域產生了合作，為機構交流建立了框架，並使美國能夠獲得中國在監測地震、天氣和地震等領域有用的數據。該協議自 1979 年首次簽署以來大約每五年更新一次，但由於人們越來越擔心中國經常未能維護智慧財產權條款或資料交換中的互惠性，該協議於今年失效。

就連支持續約協議的美國分析家也表示，鑑於中國現在本身就是一個科學強國，該協議需要從根本上進行修改，以保護美國的創新。

新華社對此則只有非常簡略的報導，報導稱，中國科技部13日公佈，美中兩國政府代表於2024年12月13日在北京換文簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《美中科技合作協定》自2024年8月27日起延後5年。

路透報導，美國國務院表示，新協議是在當選總統川普1月20日就職典禮前幾週簽署的，其範圍比之前的協議要窄得多，僅涵蓋基礎研究，不涉及兩國競爭的關鍵或新興技術。

美國國務院一名高級官員在詳細介紹 STA 的電話會議中對路透記者表示：「在我們去年就此事進行談判時，我們始終牢記美國國家安全利益是我們的首要和指導性考慮因素。」這位官員表示：「我們知道，未能延長 STA 也可能對科學合作領域產生寒蟬效應，而這確實對美國有利。」

報導稱，在周四發出的一封信中，眾議院中國問題特別委員會共和黨主席莫萊納爾 (John Moolenaar) 要求國務卿布林肯「立即暫停」續簽該協議的努力。信中寫道：「在政府任期的最後幾天續簽 STA 顯然是企圖束縛即將上任的政府的手腳，剝奪他們退出協議或為美國人民談判達成更好協議的機會。」

該委員會的共和黨人帶頭要求國務院廢除任何新的安排，認為急切尋求更新的中國將利用它來加強其軍事發展。但中國外交部稱續簽五年是一項「重要措施」。

報導說，自從川普第一屆政府上一次續簽該協議以來，美國對該協議的擔憂不斷加劇。美國國務院在通報中表示，儘管今年該協議因續約談判正在進行而短暫失效，但該框架下的合作仍在繼續。

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