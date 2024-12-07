中駐美大使謝鋒喊話美青少年：建立客觀理性「中國觀」

中國駐美大使謝鋒6日出席使館中美青年人文交流主題活動並致詞。（取自中國駐美大使館網站）

中國國家主席習近平去年11月在舊金山宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習，中國駐美大使謝鋒 近日在一場活動表示，中方專門設立了「美國青年使者交流學習計畫（YES計畫）」，一年來，已有1.4萬名美國青少年赴陸交流學習，搭建了兩國青年相知相親的有效平台。他並喊話美國青年建立客觀理性的「中國觀」。

中國駐美大使館6日舉辦中美青年人文交流主題活動，謝鋒出席並致詞時提到上述消息。謝鋒表示，過去幾年，兩國青年人文交流遭遇「逆風逆流」，但在雙方共同努力下，聽到不少令人鼓舞的好消息。

他舉例指，中美直航航班增至每周100班，美國國務院 將赴陸旅行提醒降至二級，大熊貓「寶力」「青寶」下個月將在華盛頓國家動物園與大家見面，參與YES計畫的美國學生可獲得免費的5年多次訪問簽證等，「但坦率講，這些還遠遠不夠。」

謝鋒表示，中美應該繼續排除干擾，衝破寒蟬效應，反對開歷史倒車，團結一致向前走，為兩國人文交流鋪路架橋，讓中美關係的源頭活水湧動不息。希望兩國青年接過歷史的接力棒，為中美關係穩定、健康、可持續發展挺膺擔當。

謝鋒對美國青年提出三點希望：一是成為建立正確認知的先驅。用自己的腳步去測量、用自己的眼睛去觀察、用自己的心靈去感悟，堅持獨立思考，打破思維定勢，形成客觀理性的「中國觀」。二是做推進對話合作的實踐者。歡迎更多美國青年參與「5年5萬」倡議中，與中國青年成為好夥伴、好朋友，兩國大學透過多種形式加強交流合作。第三是做共創美好未來的開拓者。與中國青年攜手應對氣候變遷 、人工智慧等全球性挑戰。

他向美國青年喊話稱，一起對中美交流合作說YES，對中美人民友好說YES，對中美青年美好未來說YES。