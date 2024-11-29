儘管川普老是恫嚇 中「出人意料」持續購入美大豆

中國「出人意料」地繼續購買美國大豆。（路透資料照片）

川普 重返白宮引發人們對中美貿易摩擦加劇的擔憂。據彭博報導，一些美國貿易商原以為川普上任前美國對華大豆出口將放緩，但中國仍「出人意料」地繼續購買美國大豆。據美國農業部最新數據顯示，美國本周向中國銷售了13.2萬噸大豆，於2024/2025銷售年度交付。

觀察者網報導，中國是大豆和玉米等農產品的全球最大進口國。川普當選美國總統後，宣稱將對來自中國的所有進口商品加徵10%的額外關稅 ，對墨西哥和加拿大所有產品徵收25%的關稅。此前，在川普競選期間，他也曾揚言對中國徵收60%的關稅，對所有其他國家進口商品徵收10%至20%的關稅。川普的言論引發市場不安，外界認為此舉可能會引發美國貿易夥伴的報復。

報導稱，中國已經加大了對巴西 大豆的採購力度，但也仍在採購美國大豆作為儲備。美國生長季節末期的氣候條件有利於農作物的乾燥，由於水分含量較低，美國大豆通常可以儲存更長時間，這也讓其對中國買家更具吸引力。

「現在，中國不會100%從巴西採購大豆。」農業ETF公司Teucrium高級投資組合策略師傑克·漢利（Jake Hanley）表示，「他們（中國）會希望在很多地方站穩腳跟。美國是世界第二大大豆出口國，因此我認為中國不會離開。」

一家貿易商說，一家中國國有企業上周至少購買了八批大豆，以建立國家儲備。另據私營出口商數據顯示，美國本周向中國銷售了13.2萬噸大豆，如果川普的關稅在運送大豆的貨輪抵達中國之前就開始實施，上周出售的大豆可能會被困在海上。

據華爾街日報報導，在2023/24銷售年度，中國購買了2440萬噸美國大豆。美國全國玉米種植者協會（NCGA）和美國大豆協會（ASA）表示，如果中國取消對美國大豆和玉米的現有關稅豁免，將導致美國對華大豆出口最多減少1600萬噸，降幅超過50%。如果中國對美國徵收新的報復性關稅，美國農產品的損失可能會更大。