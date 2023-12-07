秦剛恐已身亡？外媒爆俄副外長向習近平告發 失蹤原因和李尚福也有關

中國前外交部長秦剛。（路透）

政治新聞網站「POLITICO」6日刊出「習近平 進行史達林式全面整肅」報導，針對中國前外交部長秦剛 今年6月突然失蹤一事，報導中說，兩名消息人士聲稱，秦剛可能今年7月在北京一間治療中國最高領導人的軍醫院中死於自殺或酷刑。

消息人士指出，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrei Rudenko）據稱向中國國家主席習近平告發，秦剛和火箭軍 高階官員親屬協助傳遞中國核武機密給西方情資機構。

POLITICO指出，今年6月25日，上任外交部長六個月的秦剛分別會見斯里蘭卡外長、越南外長及俄國副外長魯登科，之後秦剛就消失了。

文章寫道，此後秦剛和中國鳳凰衛視記者傅曉田的緋聞就流傳出來，據稱他們育有一個有美國公民身分的兒子。這些消息明顯是中國網路監管機構同意下在網路上廣泛流傳。POLITICO指出，中國宣傳體系強烈暗示這起緋聞和美國私生子是秦剛被整肅的原因。秦剛於7月25日遭免職。

然而，POLITICO爆料，秦剛突然失蹤的真正原因是捲入一起更嚴重的醜聞，涉及中國國防部長李尚福和中國「火箭軍」將領。火箭軍負責監管中國核武計畫。而多名接觸中國高階官員的消息人士指出，魯登科真正的任務是告知習近平，秦剛和解放軍多名高階官員已向西方情資機構洩密。

幾乎在秦剛失蹤的同時，火箭軍司令員李玉超、副司令員劉廣斌和出身火箭軍的中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中全部失蹤。中國官媒報導，該部隊其他幾名現役和前任高級軍官同樣被拘留，至少一名前副指揮官死於不明疾病。

失蹤的指揮官們最終被正式解職，由海軍和空軍軍官接替。這是非常罕見的發展，因為火箭軍高級指揮官幾乎都是從軍種內部晉陞。POLITICO寫道，中國官方正式承認火箭軍整肅事件後不久，時任國防部長李尚福也失蹤，並於10月24日被免職。