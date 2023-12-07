美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

中國前外長秦剛 今年6月突然失蹤進而被拔官、前國防部長李尚福、火箭軍 高層李玉超及其副手等人全部失蹤，留給外界眾多謎團至今未解。美國「政客」網(Politico)最新刊出一篇標題為「習近平 進行史達林式的全面清洗」文章，曝秦剛案最新內情：俄副外長向習近平告發導致火箭軍清洗、 秦剛或已身亡。

法廣網引述政客網文章稱，文內提供一些雖無法核實，但和一些猜測吻合的事件細節。文章寫道：「據幾位接觸中國高級官員的人士透露，俄羅斯副外長魯登科在北京的真正任務是通知習近平：他的外交部長和幾名解放軍高級軍官已被西方情報機構所利用。」據了解中國高級官員的人士透露，魯登科給習近平的信息包括指控秦剛和火箭軍高級軍官的親屬幫助將中國核機密傳遞給西方情報機構。

「其中兩人聲稱，秦於7月底在北京一家治療中國最高領導人的軍隊醫院中死於自殺或因酷刑。」

文章介紹了秦剛快速晉升的外交官生涯，秦剛與中國鳳凰衛視記者傅小田的緋聞並生了一個美國公民的兒子。文章並以多起資訊印證傅小田並不是一般記者。雖然中國的宣傳系統強烈暗示，這一事件和美國私生子是秦被清洗的原因，但文章認為「這些故事在中國網絡審查機構的明顯同意下在網上廣泛傳播」。

文章指出，秦剛案與之後發生的火箭軍被清洗事件有著直接關係。幾乎在秦失蹤的同時，火箭軍最高司令員李玉超及其副手劉廣斌、原副手張振中也全部失蹤。失蹤的指揮官最終被正式解僱，並由海軍和空軍軍官接替，這是非常罕見的事態發展，因為火箭部隊的高級指揮官幾乎總是從軍種內部晉升。

在火箭軍清洗事件被正式承認後不久，今年3月習近平任命為中國國防部長的李尚福也失蹤了。10月底，他被正式解僱。

文章說，自2012年上台以來，習近平無休止的清洗已經清除了數百萬官員——用習近平的術語來說，從共產黨的高級「老虎」到低級官僚「蒼蠅」。不同之處在於，這些官員不是敵對政治派別的成員，而是習近平集團內部的忠實擁護者，這導致習政權的穩定性受到嚴重質疑。