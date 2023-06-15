到芬蘭體驗桑拿浴 「脫下衣服人人變社交高手」

芬蘭心理治療師萊托寧（Miia Lehtonen，左）、艾羅（Riikka Airo，右）熱衷冬季游泳，投身研究泡在冰水中是否有益心理健康。（中央社）

疫後報復性出國，北歐成為許多人嚮往旅遊地，在北緯60度的芬蘭體驗「冰與火之歌」，感受遊艇上桑拿的炙熱與直接在波羅的海游泳 冰冷感，透過冷熱感官刺激，療癒身心。

芬蘭赫爾辛基有「波羅的海的女兒」的美譽，是歐亞大陸最北端、也是世界上第2北端的首都。在芬蘭有一句諺語，「一個人在桑拿中的行為應該和在教堂一樣」，如果想了解芬蘭，熟悉桑拿是一個很好的起點。

幾世紀以來，桑拿一直是身體和精神淨化場所，在所有意義上裸露身體，進入人性核心。Helsinki Partners公關與傳播高級經理莎拉．昂蒂（Sara Jäntti）告訴中央社記者，害羞、話少的芬蘭人走進桑拿，人人是社交達人，因為脫下衣服後，不論身分高低貴賤，在桑拿裡只是一個「人」。

桑拿浴是芬蘭的傳統習俗，可以追溯至幾百年前，在芬蘭人家中、公寓樓房、游泳池等地方，桑拿房無所不在，據法新社報導，芬蘭約有550萬人口，估計約有300萬間桑拿房，不少芬蘭的桑拿愛好者會在蒸完桑拿後，接著在冰冷湖水中游泳。

基於如此特別的桑拿文化，甚至有芬蘭心理治療師投身研究泡在冰水中是否有益心理健康 ，這項研究從今年春季展開，作為這項研究計畫負責人之一，心理治療師萊托寧（Miia Lehtonen）非常熱衷於冬季游泳，她說，雖然現階段志願受試者人數不到百人，但初步結果看起來很不錯。

現有研究發現，在進行心理治療前，若讓個案進行冷水游泳，有助於平靜身心，帶來一種放鬆的感覺，甚至會為個案帶來特殊的存在感，這樣的感受能減輕焦慮，幫助個案辨識情緒，以利情緒的調節和處理，同時還能輔助個人理解自己極限。

專長是研究冷水對身心效果的心理治療師艾羅（Riikka Airo）分享，冬泳已被證明具有許多健康益處，如改善睡眠質量、減少壓力荷爾蒙或減少疼痛感，其中也包含直接影響心理健康，但因為過去沒有冷水游泳融入心理治療，「這項計畫在世界上是獨一無二的。」

波羅的海是芬蘭首都赫爾辛基裡冰水游泳愛好者的天然泳池，一般來說，夏季水溫攝氏10至17度之間，艾羅說，心理治療前的冰水游泳不一定要在泳池進行，只要能讓人浸泡，甚至可在大水桶。雖然冰水游泳沒有年齡限制，但有慢性病民眾，如心血管疾病 ，建議詢問專業意見再從事。