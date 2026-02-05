比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

比亞迪擬於歐洲設第3間車廠，西班牙為首選地點。圖為比亞迪車款參與比利時布魯塞爾的車展。（新華社）

2026年1月，比亞迪 在德國電動車 銷量較去年同期成長逾10倍，較特斯拉同期銷量增加逾1倍。隨著德國政府重啟30億歐元電動車補貼、且不限產地限制，比亞迪、名爵等憑藉成本優勢與價格競爭力，正加速在歐洲關鍵戰場擴張。

彭博報導，德國聯邦汽車運輸管理局數據指，比亞迪上月在德國的電動車銷量，較去年同期增長超過10倍，較特斯拉同期銷量，高出逾1倍。

數據指出，比亞迪1月在德國賣出2629輛新車，較去年同期的235輛增長逾10倍，較Tesla同期銷量1301輛，高出超過1倍，Tesla同期增幅只有1.9%。

報導指出，因特斯拉行政總裁馬斯克積極參與政治活動，拖累Tesla在歐銷量直至2026年，其在法國註冊數字跌至逾3年低位，上月在挪威的銷量大跌88%。

鳳凰網科技指出，繼去年在德國和英國市場的銷量超過特斯拉後，比亞迪正在進一步拉大對特斯拉的優勢。

中企汽車品牌在中國面臨激烈的價格戰，上汽名爵、零跑與小鵬汽車近幾個月持續在歐洲擴張，加大了對老牌車企的競爭壓力。作為歐洲最大的市場，德國成為關鍵戰場。

另一方面，為提振汽車銷售，德國在1月底推出補貼民眾購買電動車計畫，規模達30億歐元（約35億美元）。適用對象也包括中國的電動車品牌。

德國環境部長施奈德（Carsten Schneider）當時表示，對歐洲和德國品牌的品質充滿信心。沒有在數字和實際道路上看到中國車大量湧入德國的證據，「因此我們選擇直接面對競爭，不設任何限制。」

德國這項決定，對比亞迪等中國車廠來說是一大利多。彭博指出，中國的電動車雖已面臨歐盟對進口電動車徵收關稅，但製造成本較低，在歐洲市場仍能獲利。