新自駕時代開啟 重慶發出中國首張L3自駕專用正式牌號

記者黃雅慧／即時報導
中國首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。圖為長安汽車兩江智能工廠工作人員在生產車間內作業。（新華社）
中國首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。圖為長安汽車兩江智能工廠工作人員在生產車間內作業。（新華社）

中國首張L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」20日在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌著長安汽車在中國率先開啟L3級自動駕駛時代。分析認為，隨著L3落地，中國汽車將掀起下一輪銷量王者之爭。

按自動駕駛分級標準，L2和L3可被看作是汽車智慧駕駛水平的分水嶺。L2及以下級別更強調輔助功能，而L3級自動駕駛在特定條件下人能「脫手脫眼」，系統可以獨立完成動態駕駛任務。

為何是重慶？人民日報報導，重慶大學智能汽車技術學院執行院長宋朝省說，重慶地形獨特，「山城、霧都、橋隧多、立體交通」為驗證長安汽車的L3級車型提供了「考場」。宋朝省表示，重慶的路況對車輛的感知、定位、控制能力和路徑規畫等提出全方位考驗。能在重慶穩定運行，車輛便具備了應對多數複雜路況的潛力。

中國工信部15日公布中國首批L3自動駕駛車型獲准入許可，共有2款車型：長安汽車旗下深藍SL03、北汽旗下極狐阿爾法S兩款車型，將分別對應重慶地區的城市擁堵路況，以及北京地區的高速路段，展開L3自動駕駛試點。

央視報導，中國工信部裝備工業發展中心副主任劉法旺表示，按照工信部聯合公安部等部門確定的4點規則，此次的試點准入也意味著在前期擇優評選的基礎之上，試點的車型通過了方案的驗證、測試評估、專家評審等環節，可以進入下一步的上路通行試點。

報導稱，對於整個行業而言，代表中國自動駕駛正在從技術驗證轉向量產應用，從某一個角度上來講，則意味著中國自動駕駛的準入管理，邁出了關鍵的一步，也意味著在保障安全的情況下，支持產業創新發展邁出了關鍵一步，對於整個行業具有十分重要的意義。中國工信部15日的公告其實給車企往自動駕駛發展的訊號。

不過為何這次試點不是發給華為鴻蒙智行車系，或是比亞迪？有觀點認為，自動駕駛技術必然會在比亞迪、吉利、奇瑞、長安、長城以及一汽、東風、上汽、北汽、廣汽等逐漸普及開，只是時間問題，且高階L2與L3的落地，將決定後續「銷量王者之爭」的結局。

比亞迪 華為

「自駕宣傳誇大」特斯拉在加州恐遭暫停銷售30天

