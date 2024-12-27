我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

中國車企降價衝刺年底銷量目標 明年或重燃價格戰

記者陳湘瑾／即時報導
鄰近年底，中國各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。(美聯社)
鄰近年底，中國各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。(美聯社)

鄰近年底，中國各家車企為衝刺年度銷量目標，已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。中國汽車流通協會專家委員會成員李顏偉認為，明年初新車折扣有可能加大，車市將重燃價格戰，預計銷量受損的多為生產中低價位車型的自主與合資車企。

比亞迪汽車27日在官方微博發文宣布，即日起至2025年1月26日，秦PLUS EV榮耀版限時優惠人民幣1萬元(約1370美元)，起售價人民幣9.98萬元(約13673美元)；第二代宋Pro DM-i同樣限時優惠超人民幣1萬元，優惠後起售價為人民幣9.98萬元。上述兩款車型置換補貼最高分別為人民幣2.5萬元和2.4萬元。

第一財經報導，2024年以來，比亞迪通過接連發布秦、漢、唐等多款榮耀版車型掀起車市新一輪降價浪潮，也帶動了自身月銷量突破30萬輛。5月底，第五代DM技術迭代後，比亞迪多款車型再度進行了新一輪的迭代，並取得了新的銷量增長。10月、11月，比亞迪連續兩個月銷量超過50萬輛，今年1到11月，比亞迪累計銷量突破370萬輛，已超額完成年初定下的360萬輛年銷目標，且預計今年銷量可達425萬輛。

多家車企已於11月下旬陸續開啟降價促銷策略。特斯拉中國宣布，自今年11月25日到12月31日，推出Model Y 後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣1萬元政策，售價人民幣23.99萬元(約32868美元)起，且可疊加五年0息政策。這一價格是特斯拉Model Y有史以來的全球最低價。

理想汽車也11月下旬發布年底限時0息政策，自11月29日起至12月31日期間，購買理想L系列和理想MEGA的用戶，可享受最低首付金額3年0息金融方案。12月，領克旗下多款車型推出限時優惠購車政策，最低首付降至人民幣0.76萬元。

比亞迪 特斯拉

上一則

川普若對墨課25%關稅「汽車成本多3000元」 便宜車受創最重

下一則

想買電動車要快 川普上任後擬砍7500元補貼優惠

延伸閱讀

比亞迪在巴西被控奴役勞工 中國外交部：正在核實

比亞迪在巴西被控奴役勞工 中國外交部：正在核實
特斯拉人形機器人擺件開賣秒殺 二手平台價翻45倍

特斯拉人形機器人擺件開賣秒殺 二手平台價翻45倍
美股最錢線／超越特斯拉 Nvidia成散戶最愛

美股最錢線／超越特斯拉 Nvidia成散戶最愛
學歐盟？比亞迪下月進軍南韓 首爾擬展開反補貼調查

學歐盟？比亞迪下月進軍南韓 首爾擬展開反補貼調查

熱門新聞

川普聲稱要增加墨西哥25%的關稅，估計車價將增加3000元，對低價車衝擊最大。圖為起亞（Kia）在墨國製造廠。

川普若對墨課25%關稅「汽車成本多3000元」 便宜車受創最重

2024-12-26 21:39
特斯拉上海儲能超級工廠預計年底完工，有望刷新特斯拉上海整車超級工廠建設速度，僅花費七個月建設完工。圖為特斯拉上海整車超級工廠外觀。（取材自浦東新聞辦）

特斯拉上海儲能超級工廠年底完工 工期僅7個月刷新紀錄

2024-12-25 04:20
本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）將公布合併方向。（路透）

NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

2024-12-22 21:30
特斯拉召回近70萬輛車。(路透)

胎壓偵測異常 特斯拉召回近70萬輛車

2024-12-22 00:22
川普就任後，可能取消電動車優惠，所以想買電動車的人，最好趁早。(路透)

想買電動車要快 川普上任後擬砍7500元補貼優惠

2024-12-28 21:35
本田和日產在中國銷量和產量都重摔，可見合併求出路之迫切。（路透）

對拚比亞迪？迫切合併求出路 本田、日產11月在中國銷量重摔

2024-12-25 04:31

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年