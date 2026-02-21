3月移民排期公布 職業移民大幅躍進

2026年3月移民排期表

國務院 19日公布2026年3月移民 排期，中國出生的親屬移民批准日方面略有進展，而職業移民則出現大步躍進。

最新資訊顯示，親屬移民批准日排期原地踏步。但遞件申請排期方面，中國出生永久居民的配偶及未成年子女(第二優先A類)前進31天，其他原地踏步。

職業移民最終批准日方面，中國出生第一優先前進28天，而第四優先(一般類)項目方面，中國出生更大幅前進195天。至於職業移民遞件申請排期上，中國出生第一優先前進122天，中國出生第四優先(一般類)更往前躍進了657天。

親屬移民類 (批准日)：

第一優先(公民的成年未婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步。

親屬移民類 (遞件日)：

第一優先(公民的成年未婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)：中國出生前進31天，非中國出生前進31天；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)：中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步。

職業移民類 (批准日)：

第一優先：中國出生前進28天，非中國出生有名額；

第二優先(具高等學位或特殊能力者)：中國出生原地踏步、非中國出生前進197天；

第三優先(一般類)：中國出生原地踏步、非中國出生前進122天；

第三優先(非技術勞工)：中國出生原地踏步、非中國出生前進61天；

第四優先(一般類)：中國出生前進195天、非中國出生前進195天；

第五優先EB-5非區域中心：中國出生原地踏步，非中國出生有名額；

第五優先EB-5區域中心：中國出生原地踏步；非中國出生有名額。

職業移民類 (遞件日)：

第一優先：中國出生前進122天，非中國出生有名額；

第二優先(具高等學位或特殊能力者)：中國出生原地踏步、非中國出生無排期；

第三優先(一般類)：中國出生原地踏步、非中國出生前進106天；

第三優先(非技術勞工)：中國出生原地踏步、非中國出生前進203天；

第四優先(一般類)：中國出生前進657天、非中國出生也前進了657天；

第五優先EB-5非區域中心：中國出生前進40天，非中國出生有名額；

第五優先EB-5區域中心：中國出生前進40天；非中國出生有名額。