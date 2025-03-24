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聯邦砍支出 衝擊夏威夷糧食安全 倡導者籲州立法機構協助

編譯組／綜合報導
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夏威夷食物銀行為工薪家庭提供生活食材，如今面臨政府資源削減的風險。(截自Hawaii Food Bank官網)
夏威夷食物銀行為工薪家庭提供生活食材，如今面臨政府資源削減的風險。(截自Hawaii Food Bank官網)

夏威夷農民與飢餓救濟倡導者呼籲立法機構，填補糧食安全新出現的缺口，因為川普政府正在削減聯邦計畫，而這些計畫原本有助於餵養兒童，並支持當地糧食供應體系。

聯邦削減食品支出總額達10億美元，其中6.6億美元涉及農業部兩項關鍵計畫。農業部近日宣布，將終止「本地食品採購援助合作協議」及「學校本地食品計畫」。在夏威夷，這些計畫尤為重要，因為它們向農民與牧場主購買當地生產的食物，以幫助面臨糧食不安全的家庭。

這項削減將使夏威夷學校、緊急糧食組織及當地食品系統損失約300萬美元資金。倡導者原本希望這筆資金能繼續惠及夏威夷，因為當地每10戶家庭中就有1戶經常整天無法獲得食物，而居民已深受生活成本和食品價格上漲的壓力影響。

目前的合約仍會被履行，其中包括一項價值320萬美元的計畫，預計在7月前向夏威夷45個糧食不安全社區分發蔬果箱。該合約涵蓋15個食物集散中心，這些中心經常為食物銀行提供食物。然而，這筆資金本應續約，如今卻已失去保障。夏威夷食物集散聯盟（Hawaiʻi Food Hub Hui）阿齊齊（Saleh Azizi）形容，這筆資金的消失是「非常、非常悲慘的」。

在這波由川普政府主導的削減潮中，被取消的資金項目還包括110萬美元的芋泥供應計畫，及180萬美元的學校餐點補助。拜登政府原本在去年10月的預算中將這些計畫延長至2028年。但農業部在電子郵件聲明中表示，前政府推行的計畫屬於疫情期間的緊急措施，「並沒有長遠計畫」，因此該部門正在「優先考慮穩定、行之有效並能帶來持久影響的解決方案」。

「說實話，這不是第一次，也不會是最後一次」，夏威夷農業廳長赫德（Sharon Hurd）對這些削減表示，「現在的情勢就是一種『不知道接下來會發生什麼』的不確定感」。在資金可能面臨更多削減下，倡導者們懇求州立法者撥款，並在州層級設立類似計畫來填補缺口。

倡導者呼籲州立法機構提供協助，要求通過「農場對家庭」（farm-to-families）法案，該法案類似於聯邦農業部取消的計畫，將當地農產品直接供應給需要幫助的機構。

過去幾年來，這項「農場對家庭」立法一直未能獲得通過。然而，面臨聯邦資金削減的情況，該法案的前景可能會改變。夏威夷農民聯盟倡導主任赫維林（Hunter Heaivilin）表示，這次的削減可能成為推動立法的重要轉折點。

夏威夷最大食物銀行的需求已接近疫情高峰時期，每月服務人數約17.1萬人。該機構執行長米勒（Amy Miller）指出，「現在前來求助的人主要是工薪家庭，他們可能同時打著一到三份工，這些人以前從來沒有向食物銀行求助過」。

夏威夷 農業部

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