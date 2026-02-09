亞特蘭大辦公樓空置率仍高 租賃略回溫

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
亞特蘭大辦公室市場在去年持續面臨結構性壓力，全年空置率雖維持於高水平，但租賃活動在部分季度回溫、優質物業需求上升，顯示市場正逐步調整並尋求穩定。

根據商業不動產服務公司Newmark全年統計，截至第四季，亞特蘭大全市辦公室空置率約26.3 %，仍高於疫情前的標準，但較部分早期季度略有回落。全年租賃總量達約940萬平方呎，雖比2024年減少，但租戶實際需求正在改善，尤其在高質量辦公空間方面表現較好。

市場分化趨勢明顯。在多個活躍子市場如北亞特蘭大、Midtown和Central Perimeter地區，A級辦公樓出現更穩健的租賃需求，部分大型企業簽訂長期租約，帶動這類優質辦公空間的租金與吸納回升。相比之下， B級與次級辦公樓仍面臨較高空置與負吸納壓力，反映租戶傾向選擇交通便利與設施更完善的辦公地點。

全年市場吸納情況顯示，第一季辦公室空置率一度攀升，部分區域出現負吸納。但隨著企業重新評估辦公需求以及部分企業恢復或擴大全職出勤，後三季租賃活動逐步增強。租賃成交量在第三季與第四季均有所提升，轉租空間(sublease)供應也相對減少，顯示過剩辦公空間的供需失衡開始緩解。

租金水平在2025 年整體略有上升。最新數據顯示，全市平均全包租金達 每平方呎約 32.7元，較前一年上升約 4.4 %，其中優質物業的租金增幅尤為明顯。

供應端方面，2025 年亞特蘭大的新建交付不多，新增辦公空間有限，新供應僅佔現有庫存的一小部分。由於建案推進緩慢或延後，加上開發商對新辦公項目採取審慎策略，此一現象部分緩和了空置率持續上升的壓力。

迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業
住房危機到底多嚴重？ 推估缺470萬棟 有學者認為問題根本不存在
ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議

ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議
林主恩投書亞特蘭大憲報 籲深化台美合作

林主恩投書亞特蘭大憲報 籲深化台美合作

