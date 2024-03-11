租金全美第2高… 想租波城studio 月薪要有8333元

開放空間的單間公寓，深受許多租房族喜愛。(pexels)

一份新的分析報告指出，想在波士頓 租賃一間單身公寓(studio)，月薪要有8333元才負擔得起。

這份由家具網站Joybird發布的報告顯示，波士頓的單間公寓平均月租金 為2590元，要租下這種結合客廳、廚房、臥室、衛浴開放空間，坪數約500平方呎的單間公寓，每個月要有8300多元的收入才能租得起。

根據Joybird的數據，波士頓的單間公寓租金，僅次於紐約市 ，名列全美第二高。紐約市單間公寓每個月租金為3550元，每月收入需要1萬1833元才有能力支付。其他單身公寓月租排名全美第三到第五高的城市、月租，依序為加州聖荷西2328元(月薪需7760元)、加州舊金山2150元(月薪需7167元)，佛羅里達州邁阿密2089元(月薪需6963元)。

該報告的幾項主要發現，還包括：在紐約市需要年收入達到 14.2萬元，才能住得起沒有室友的單間公寓，此年薪比該市非家庭住戶的中位收入還要高出兩倍多。要在田納西州曼菲斯(Memphis)租住單間公寓，月租僅需650元，因此所需年收入只要2萬6000元，這也是全美最租住同類型公寓收入要求最低的城市。

其他單間公寓租金最低的第二到第五名城市、月租，依序為密蘇里州聖路易市850元、奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市895元、肯塔基州路易威爾(Louisville)899元、德州聖安東尼奧(San Antonio)908元。

值得注意的是，雖然有許多城市都面臨租金超過收入的挑戰，但仍有一些州居民收入比租金還高，例如中西部的明尼蘇達州的明尼阿波利斯市、堪薩斯州的堪薩斯城，其中明尼阿波利斯的非家庭(non-family)中位收入為5萬4499元，而當地單間公寓的年收需求為4.38萬元，至於堪薩斯城的非家庭中位收入為4萬5435元，而單間公寓租金的年薪需求為3.7萬元。

至於中西部大城芝加哥，單間公寓月租為1500元，月收5000元的即可負擔得起。

一般而言，如果想要知道自己是否能夠負擔得起所在城市的單間公寓，可以自己30％的收入計算，因為三成收入繳交租金可以比較輕鬆負擔，不至於影響生活品質。